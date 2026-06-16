נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה הלילה (שלישי) את הטענות לפיהן מזכר ההבנות עם איראן יעניק לרפובליקה האסלאמית 300 מיליון דולרים ללא תנאי.

"איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני! כמו כן, הסיפור לפיו ארצות הברית משלמת לאיראן 300 מיליון דולר הוא פייק ניוז!", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social.

במקביל, אמר סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, בריאיון לרשת CNN כי מזכר ההבנות שגובש עם טהרן הוא מסמך תמציתי במיוחד, המתפרס על פני "כעמוד וחצי" בלבד.

ואנס תיאר את הנוסח כמתווה כללי רחב, שנועד להותיר את הפרטים המורכבים והספציפיים לסבבי שיחות מבצעיים שיבואו בהמשך. "כן, מזכר ההבנות הוא בערך עמוד וחצי, כך שמדובר במסמך כללי מאוד", דברי סגן הנשיא.

ואנס הסביר כי על אף שכמה מכשולים לוגיסטיים משמעותיים טרם נפתרו, ההסכם מייצר מערכת מובנית של ערבות הדדית: "במספר סוגיות, נצטרך לפתור את הדברים הללו במהלך שלב המשא ומתן הטכני, אך מה שמזכר ההבנות עושה זה לקבוע מסגרת שבה האיראנים יזכו להטבות של העסקה באמצעות עמידה בהתחייבויותיהם".

סגן הנשיא הדגיש כי הסעיף הראשון של הנוסח מציב קווי יסוד נוקשים להתנהלותה של טהרן, ומתווה התחייבות הדדית לפעול להרגעת האזור. ואנס ציין במפורש כי תנאי ראשוני זה משמש כהנחיה ישירה לרפובליקה האסלאמית לנתק את קשריה עם ארגוני טרור חמושים.

"מה שהסעיף הראשון בהסכם אומר, למעשה, זה שאיראן מתחייבת - בדיוק כפי שארצות הברית מתחייבת - לשלום וליציבות אזורית", אמר ואנס והוסיף: "חלק מכך הוא שהאיראנים חייבים להפסיק לממן ארגוני טרור אלימים, הם חייבים להפסיק לממן חוסר יציבות אזורית".