חברת הסייבר הישראלית סייארה (Cyera) הודיעה על השלמת סבב גיוס הון ענק של 600 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 12 מיליארד דולר - נתון המשקף זינוק של פי ארבעה משווייה בגיוס האחרון שנערך לפני כשנה וחצי.

סבב הגיוס הנוכחי הובל על ידי Evolution Equity Partners, בהשתתפות קרן הסייבר הישראלית סייברסטרטרס וקרן ההשקעות הסינגפורית Temasek. כמו כן, השתתפו בסבב המשקיעים הקיימים של החברה, ובהם סקויה, בלקסטון, Accel ו-Coatue.

החברה מפתחת פלטפורמה ייחודית שמאפשרת לארגונים לפקח על מה שמערכות הבינה המלאכותית שלהם עושות ולאיזה מידע הן ניגשות - תחום שהפך לאחד האתגרים המרכזיים בהטמעת טכנולוגיית AI בחברות גדולות. הבעיה שסייארה באה לפתור מוכרת לכל מי שמשתמש בבינה מלאכותית בעבודה: חוסר הפיקוח על פעולות המערכת. לפי נתוני החברה, כ-68% מהארגונים אינם מסוגלים להבחין בין פעולה של עובד אנושי לבין פעולה של סוכן AI בתוך המערכות שלהם, מה שמותיר אותם בעלטה לגבי המסמכים אליהם ה-AI ניגש, ההחלטות המתקבלות והחשש מפני הדלפת מידע רגיש.

"אמון מתחיל בהבנה ברורה של מה מערכות AI יכולות לראות ומה הן מסוגלות לעשות. זה נדבך תשתיתי שהיה חסר לארגונים", אמר יותם שגב, מייסד-שותף ומנכ"ל סייארה. לדבריו, הגיוס הנוכחי נועד להאיץ את פיתוח הפלטפורמה ולהרחיב את פעילות החברה לשווקים נוספים בעולם.

מאז הקמתה, גייסה סייארה יותר מ-2.3 מיליארד דולר, והיא מעסיקה כיום מעל 1,500 עובדים הפרוסים ב-18 מדינות. בחברה מציינים כי ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) שולשו מדי שנה, במשך שלוש שנים ברציפות. בשנה וחצי האחרונות בלבד השלימה החברה חמש רכישות של חברות אחרות, בהן החברות Ryft ו-Genie, ובין לקוחותיה הבולטים נמנות ענקיות כמו פרמאונט, צ'יפוטלה ו-Docusign.

הצמיחה המטאורית של סייארה מדגימה את היכולת של ההייטק הישראלי להרוויח מהתפתחות טכנולוגיית ה-AI, גם מבלי לפתח את מודלי השפה בעצמו. הצלחתן של חברות מסוג זה, המעניקות שירותי מעטפת ואבטחה לחברות המשתמשות בבינה מלאכותית, מסמנת מסלול צמיחה אפשרי לסטארטאפים ישראליים המבקשים להשתלב בשוק, תוך מתן שירות ללקוחות של ענקיות טכנולוגיה כמו OpenAI, גוגל ואנת'רופיק, ומבלי להיכנס איתן לתחרות ישירה.