לאחר שנדחתה בשל מבצע עם כלביא אמש (שני) הושקה באופן רשמי המכביה 2026, אירוע הספורט היהודי הגדול ביותר בעולם, אשר צפוי לצאת לדרך בעוד פחות משבועיים.

במסגרת המשחקים יגיעו למדינת ישראל כ-5,000 ספורטאים יהודים מרחבי התפוצות, אשר יתחרו ביניהם בכ-45 ענפי ספורט שונים.

טקס הפתיחה הרשמי של המשחקים יתקיים ב-1 ביולי באצטדיון טדי שבירושלים, ויונחה על ידי אסי עזר ואנה ארונוב. בטקס צפויים להופיע אמנים בולטים ובהם עידן רייכל, נטע ברזילי, איתי לוי, יובל רפאל ואנה זק. המופע המרכזי ישלב אלמנטים פירוטכניים לצד תהלוכת המשלחות המסורתית של הספורטאים, כאשר את לפיד המכביה ידליק הספורטאי הפאראלימפי וזוכה מדליית הזהב מהמשחקים הפראלימפים בפריז, אסף יסעור.

מנכ"ל המכביה, רואי הסינג, התייחס בהתרגשות להשקת המשחקים בצל המצב הביטחוני המורכב והשלכות המלחמה באזור. הסינג הדגיש בדבריו את החשיבות ההיסטורית של הגעת משלחות הספורט מהתפוצות דווקא בעת הזו, ואת המחויבות של יהדות העולם למדינת ישראל. הוא ציין כי למרות האתגרים הלוגיסטיים, המשתתפים נחושים לקחת חלק באירועים.

"הגענו לרגע בשעה טובה, ושכל החטופים אצלנו בבית, והלוואי ועם סיום המלחמות, ויאללה, מגיע לכולנו, לישראלים, ליהדות התפוצות, קצת נחת וחגיגות", אמר רואי הסינג, "האירוע הבין-לאומי הראשון הכי גדול מאז ה-7 באוקטובר וכולנו צריכים את זה ממש. הציונות מנצחת בסופו של דבר, יהדות התפוצות מאמינה במדינת ישראל ורוצה להגיע לפה וספורט זה הגשר הכי מדהים שיכול להיות, אז הם רוצים להגיע. פחות מעניין אותם המצב הביטחוני, פחות מעניין אותם חברות תעופה שלא טסות, הם יגיעו לפה. לא בכל המספרים הגדולים שהתרגלנו, אבל במספרים מאוד מאוד יפים".

הסינג התייחס לתקופה המתוחה שקדמה לאירוע, כולל התקיפה מאיראן שאותה תיאר כסיוט מתמשך. המנכ"ל חתם את דבריו בציפייה לטקס הפתיחה וציין בגאווה כי נבחר שילוב מרגש של ספורטאים, ספורטאיות, מדליסטים ונציגים פאראלימפיים שיזכו לבמה הטובה ביותר.