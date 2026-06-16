ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה רשמית שבה הוא מזהיר מפני חומרת ההצהרות והצעדים שעליהם הכריז שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בנוגע לביטולו של הסכם חברון.

בחמאס טוענים כי מדובר בהסלמה מדינית והסלמה בפועל בשטח באופן חסר תקדים. לטענתם, מטרת המהלכים הללו היא לבסס את הכיבוש, להעמיק את שליטתו ולגזול את אדמות הגדה המערבית.

בהודעת הארגון נכתב: "אנו מדגישים כי צעדים ציוניים קיצוניים אלה הם ניסיון נואש להרחיב את השליטה על העיר חברון וסביבתה". בחמאס הוסיפו כי הפעולות מבוצעות במסגרת פרויקט שמטרתו לכפות ריבונות על כלל הגדה המערבית. לדבריהם, הצעדים נועדו להעניק לגיטימציה להתנחלויות ולהאיץ את מהלכי הסיפוח והעקירה באזור.

בעקבות ההצהרות, הפנו בארגון הטרור דרישה ישירה לגופים בין-לאומיים לפעול באופן מיידי נגד מדיניות הממשלה. הפנייה הרשמית שגורה לעבר מוסדות האו"ם השונים ולמדינות העולם המשקיפות על הנעשה באזור.

"אנו דורשים מהקהילה הבינ"ל ומן האו"ם לשאת באחריותם המשפטית והמוסרית, ולפעול בדחיפות לבלימת מדיניות הכיבוש", לשון הודעת חמאס. בארגון חתמו את הדברים בטענה כי המדיניות המקודמת אינה מכבדת זכויות, אמנות או נורמות בין-לאומיות מקובלות.

הממשלה ושר האוצר טרם מסרו תגובה רשמית לטענות שהועלו בהודעת התנועה.