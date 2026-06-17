לוחם השב"כ שזהותו נחשפה בידי ח"כ טלי גוטליב עתר אחר הצהריים (רביעי) לבג"ץ נגד החלטת הכנסת להעניק לה חסינות מפני העמדה לדין.

בעתירה טען כי ההחלטה מסכנת אותו ופוגעת בעיקרון שלפיו איש אינו עומד מעל החוק. "חיי הפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אין להפוך את הכנסת עיר מקלט למי שהודתה כי ביצעה עבירה ביטחונית במכוון", כתב הלוחם בעתירתו.

עורך דינו מסר: "בהחלטתה להעניק חסינות דיונית למי שחשפה שם של לוחם השירות, משדרת הכנסת לכל אנשי שירותי הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה, ויקבע כי אין להפוך את הכנסת עיר מקלט למי שהודתה כי ביצעה עבירה ביטחונית במכוון ופגעה בביטחון המדינה".

מוקדם יותר אישרה הכנסת להעניק לגוטליב חסינות ברוב של 62 תומכים. הבקשה הוגשה בעקבות כתב האישום נגד גוטליב בגין פרסום שמו של איש שב"כ, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר.

חברה של גוטליב למפלגת הליכוד, ח"כ יולי אדלשטיין, אמר מוקדם יותר כי לא יתמוך במתן החסינות. ‏"אם חברי הכנסת הערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שב"כ? גם אז היינו שותקים? יש השלכות לכל דבר", אמר.

ההצבעה על החסינות לטלי גוטליב ערוץ כנסת

בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, על כוונתה להגיש כתב אישום נגד גוטליב בגין עבירה של גילוי או פרסום מידע סודי לפי חוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך הגישה גוטליב לכנסת בקשה לקביעת חסינות מפני העמדה לדין פלילי ביחס לאישומים המיוחסים לה.

במהלך הדיון חזרה גוטליב על טענתה כי פעולותיה נעשו במסגרת תפקידה כחברת כנסת וכי עומדת לה חסינות מהותית. לדבריה, "ליועצת המשפטית לממשלה יש מטרה ברורה: לחבל, להכשיל ולהשחיר את ממשלת הימין".

עוד אמרה גוטליב, "יש לנו עסק עם מי שרודפת את הממשלה ותעשה כל מה שהיא יכולה להאשים את הממשלה בתופת אוקטובר. יש פה מטרה ברורה: להלבין את צמרת השב"כ ולהשחיר את הממשלה בתופת אוקטובר. לעולם לא נדע איך התרחשה עלינו תופת אוקטובר. אני עומדת על חסינותי המהותית - זה נעשה במסגרת התפקיד שלי, למען העם ולמען התפקיד שלי".