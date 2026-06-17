סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, מייק פנס, מתח ביקורת חריפה על מזכר ההבנות הדיפלומטי המתגבש בין ממשל טראמפ לאיראן.

בריאיון לרשת CNN אמר פנס כי ההסכם "מריח מפייסנות" ומעניק לטהרן ויתורים נרחבים מבלי לדרוש תמורה ממשית.

לדברי פנס, ממסמך העקרונות עולה כי ארצות הברית צפויה להעניק לאיראן הטבות כספיות מרחיקות לכת, בהן הפשרת נכסים מוקפאים והתרת השקעות זרות.

הוא הדגיש כי חרף ההטבות הללו, ההסכם אינו כולל התחייבויות איראניות חד-משמעיות להפסקת התמיכה בטרור האזורי או להיענות לתנאים הנוקשים בנושא תוכנית הגרעין שלה, ולכן מדובר בוויתור מסוכן של הממשל בוושינגטון.

סגן הנשיא המכהן, ג'יי די ואנס, הדף את הביקורת הגוברת על מזכר ההבנות והצהיר כי ארצות הברית אינה מעבירה כספים לאיראן באופן ישיר, וכי כל הטבה כלכלית תותנה בשינוי מוחשי ומוכח בהתנהגותה של הרפובליקה האסלאמית.

"מדובר בהסכם שלום אזורי. הוא עומד לכלול את מדינות המפרץ, הוא עומד לכלול את ישראל, והוא עומד לכלול את לבנון", הסביר סגן הנשיא. ואנס הדגיש את מנגנוני הפיקוח הנוקשים של הממשל ואמר: "אם איראן תממן את חיזבאללה, אנחנו לא נאפשר לערמה של נכסים מופשרים לזרום לאיראנים".

בתגובה למבקרי המהלך בתוך ארצות הברית ומחוצה לה, אמר ואנס: "אז כל האנשים האלה שאומרים 'אתם נותנים כסף לאיראן' - לא, לא, לא. אנחנו אומרים שאם האיראנים ישנו את התנהגותם, אנחנו נרשה לחלק מהמדינות האחרות הללו להשקיע בשיקום המדינה שלהם ולייצר מעט שגשוג עבור העם שלהם. זה דבר טוב, לא?".