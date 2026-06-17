שר התפוצות, עמיחי שיקלי אמר הבוקר (רביעי) בראיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, כי נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב בלבנון תיחשב בעיניו לכישלון.

בהמשך הזהיר שיקלי הזהיר את איראן שאיימה לתקוף את ישראל אם ישראל תמשיך לפעול בלבנון, ומתח ביקורת על מקורביו של הנשיא דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף.

"אם ניסוג מהקו הצהוב אני אהיה הראשון לומר לך שנכשלנו. חד וחלק אני אומר את זה", קבע בנחרצות השר שיקלי במהלך הראיון. "אם אנחנו ניסוג חזרה לקו הכחול זה בעיניי יהיה כישלון".

לדבריו של השר שיקלי, כוחות צה"ל נמצאים כעת עמוק בתוך השטח הלבנוני. הוא הסביר: "הכוחות שלנו נמצאים עמוק בתוך השטח. אני לא אומר שאנחנו צריכים להחזיק בכל השטח שאנחנו נמצאים בו כרגע. אנחנו נמצאים ברמת תבנין ובפאתי נבטייה, אבל אנחנו צריכים לוודא שאנחנו יושבים באותן נקודות אסטרטגיות בשטח לבנון. דבר אחד חלק וברור, כפי שקורה ברצועת עזה: אסור לנו שוב להגן על מטולה ממוצב שנמצא בתוך מטולה".

באשר לאיומים שהשמיעה איראן הלילה, לפיהם אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון היא תגיב במתקפת טילים לשטח ישראל, הזהיר שיקלי, "איראן תעשה טעות פטאלית אם היא עכשיו תתקוף את מדינת ישראל". הוא הוסיף כי מצבה של ישראל מהבחינה הצבאית ומהבחינה האסטרטגית הוא לאין ערוך חזק ממצבה של איראן, וכי ההישגים הישראליים לא נמחקו, גם אם הולכים להסכם שבקצה.

באשר למגעים מול טהרן בהובלת ממשל טראמפ, הביע שקלי דאגה עמוקה מהמעורבות של מדינות האזור וכינה את ההסכם המסתמן מדאיג. "פחות מאשר שאני מודאג משיקום כלכלת איראן, הרבה יותר מדאיג אותי הציר שרקם את ההסכם - קטר, טורקיה ופקיסטן", אמר שיקלי. "מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זו עלייה של ציר חדש, ציר רשע סוני רדיקלי מסוכן מאין כמותו".

המראיינים אתגרו את השר באשר ליחסיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנשיא האמריקני, ותהו היכן הייתה ישראל כשציר זה התגבש. שקלי השיב כי יש להסתכל בפרספקטיבה היסטורית רחבה, וציין: "זה שטראמפ הולך כרגע להסכם גרוע מבחינתה של מדינת ישראל, לא מוחק לו את הסרת האמברגו שהקשה עלינו, את השגרירות בירושלים ואת הסכמי אברהם. עם זאת, טראמפ הולך שבי אחרי ההשפעה החזקה שיש לקטר ולטורקיה. יש לו שטח מת לגבי מה שמניע את ארדואן".

כאשר עלה לדיון יחסם של מקורבי טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, והביקורת החריפה שהוטחה בהם מצד אנשי תקשורת ישראלים, בחר שקלי להסתייג מהסגנון החריף. "הכינויים האלה מיותרים, אך יש מקום לביקורת כלפיהם", הסביר השר: "בלב השטח המת הזה, השניים האלה הם שחקני מפתח. יש ערפול בין אינטרסים שהם אולי כלכליים אמריקניים ואינטרסים אחרים, לבין היכולת להרכיב משקפיים אידיאולוגיים ולהבין את עוצמת הסכנה שניצבת מתנועת האחים המוסלמים".