אלימות משטרתית קשה הבוקר דוברות המשטרה

בהנהגת הפלג הירושלמי הודיעו היום (רביעי) כי הם מעניקים גיבוי מלא למפגינים שנעצרו ונפצעו במהלך המחאה בכביש 4, והזהירו כי אם יימשכו לדבריהם אירועי האלימות מצד המשטרה, תוגש עתירה לבג"ץ נגד התנהלות הדרגים המפקדים.

בהודעת הפלג נמסר כי "שום הפעלת כוח לא תצליח לשבור את רוחם של המוחים", וכי ככל שההתנהלות המשטרתית תימשך, יפעלו בערוצים המשפטיים נגד הגורמים האחראים.

במקביל פנה ח"כ מאיר פרוש במכתב דחוף ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, בדרישה לכנס דיון חירום בהשתתפות בכירי המשטרה בעקבות האירועים.

לדברי פרוש, קיים פער משמעותי בין אופן הטיפול במחאות חרדיות לבין ההתנהלות המשטרתית כלפי מחאות אחרות.

הוא טען כי בעוד שבמחאות השמאל נהגה המשטרה לאורך חודשים במדיניות של הכלה וסבלנות כלפי חסימות כבישים, במקרה הנוכחי הופעל כוח חריג נגד המפגינים.

פרוש כתב כי הפינוי שבוצע בכביש 4 "חצה כל קו אדום" וטען כי מטרתו לא הייתה שמירה על הסדר הציבורי אלא הפעלת לחץ והרתעה באמצעות כוח. במכתבו ציין כי הגיעו לידיו עדויות ותיעודים רבים המתארים שימוש באמצעים קשים מצד השוטרים.

בין היתר תיאר פרוש השלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר אנשים שישבו על האספלט, הכאה באלות וגרירה אגרסיבית של מוחים, שהותירה פצועים חבולים ומדממים שבגדיהם נקרעו.

את מכתבו חתם בדרישה כי מפקדי המשטרה יגיעו בהקדם לוועדה וייתנו דין וחשבון על מערכת האכיפה הסלקטיבית.