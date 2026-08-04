ח"כ טלי גוטליב תקפה בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר במהלך ריאיון לרדיו גלי ישראל, ואמרה כי היה צריך לפטרו כבר לפני זמן רב. לדבריה, היא התנגדה למינויו מלכתחילה.

גוטליב אמרה, "מזמן הרמטכ"ל זמיר היה צריך להיות מפוטר. אני הייתי נגד המינוי שלו. האופן שבו הוא מדבר על הדרג המדיני זאת שערורייה חרפתית, זאת חוצפה שאין כדוגמתה".

היא האשימה כי הוא "מדליף סדרתי מתוך הקבינט, כמו שאמר שהצבא 'יקרוס לתוך עצמו'. הוא לא יכול לדבר ככה על הדרג המדיני ולא על שר, הוא לא יכול להוציא תדרוך שמוציא דיבת שר".

בהמשך הוסיפה, "זה לא עובד ככה. מי שמנהל את המדינה ונותן את ההוראות זה הדרג הנבחר והמדיני. פעם חשבתי שדברים שרואים מכאן לא רואים משם".

עוד קראה גוטליב לשר הביטחון ישראל כ"ץ להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט. לדבריה, "ישראל כ"ץ צריך להדיח את האלוף בלוט לאלתר. אחרי ארבע שנים בקדנציה הזאת אני יכולה להגיד דבר אחד: כשמישהו עולה לך על הראש בפעם הראשונה - אתה גודע את הדבר הזה".