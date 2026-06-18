אתר החדשות האמריקני "אקסיוס" מדווח כי ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה (חמישי) באופן דיגיטלי על מזכר ההבנות לסיום המלחמה, וכי ההסכם נכנס לתוקפו באופן מיידי.

לפי הדיווח, הנשיא דונלד טראמפ חתם בעצמו על עותק של ההסכם במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת בארמון ורסאי. עוד דווח כי צילום של ההסכם החתום נשלח לאיראנים ולמתווכות.

דובר משרד החוץ של איראן אישר את הדברים וציין כי הנוסח של מזכר ההבנות הועבר לחתימתם של נשיאי איראן וארצות הברית.

הוא הוסיף: "הוסכם שמזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית ייחתם באופן דיגיטלי. ברגע שמסמך זה יאושר על ידי נשיאי שתי המדינות, כל הפרה שלו תעלה ביוקר".

הדובר הבהיר כי על אף התכנון המקורי שלפיו נציגי צוותי המשא ומתן של שתי המדינות יפגשו לטקס חתימה פרונטלי בז'נבה או בבריסל, החתימה הדיגיטלית על מזכר ההבנות פירושה שלא יתקיים טקס רשמי בשווייץ.

אתמול (רביעי) בערב חשף בכיר אמריקני את הנוסח המלא של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן.

המסמך, המונה 14 סעיפים, מציג שורת התחייבויות הדדיות בדרך להסכם קבע, כאשר חלק ניכר מהצעדים המעשיים המפורטים בו מוטלים על ארצות הברית כבר בשלבי היישום הראשונים.

על פי סעיף הפתיחה, הצדדים יכריזו על סיום מיידי וקבוע של העימותים ויתחייבו שלא ליזום מלחמה או להשתמש בכוח זה נגד זה. בנוסף נקבע כי יתקיים משא ומתן להסכם סופי בתוך 60 ימים, וכי שתי המדינות יכבדו את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית זו של זו.

בין ההתחייבויות האמריקניות המופיעות במסמך: הסרת המצור הימי בתוך 30 ימים, הרחקת הכוחות מסביבתה של איראן, גיבוש תוכנית שיקום ופיתוח כלכלי בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר, ביטול כלל הסנקציות במסגרת ההסכם הסופי, מתן פטורים לייצוא נפט איראני ושחרור הנכסים והכספים המוקפאים של איראן.

מנגד, איראן מתחייבת להבטיח מעבר בטוח של כלי שיט במפרץ למשך 60 ימים, לאשרר מחדש כי לא תשיג או תפתח נשק גרעיני, ולנהל דיונים על סוגיית החומר המועשר והמשך פעילות הגרעין במסגרת מנגנון שיוסכם בין הצדדים. עד לגיבוש הסכם הקבע, נקבע כי איראן תשמור על הסטטוס קוו של תוכנית הגרעין שלה, בעוד שארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות ולא תפרוס כוחות נוספים באזור.

המסמך קובע עוד כי לאחר תחילת יישומם של כמה מהצעדים המרכזיים, ובהם הפסקת הלחימה, הסרת המצור, פתיחת נתיבי השיט, מתן פטורים לייצוא הנפט ושחרור הכספים המוקפאים, ייפתח משא ומתן בלעדי על יתר סעיפי ההסכם. בסיומו, כך לפי סעיף 14, יאושר ההסכם הסופי בהחלטה מחייבת של מועצת הביטחון של האו"ם.

גורמים בישראל אמרו כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע, כיוון שהוא "משחרר את הלחץ מוקדם מדי ומבטל את האיום הצבאי שהיה עד עכשיו על השולחן" - כך פורסם בכאן חדשות.

לדברי הגורמים, גם הסעיפים המחברים בין המתרחש באיראן ובלבנון מהווים בעיה, שכן "הם מנוגדים לא רק למה שישראל רוצה, אלא גם למה שלבנון מעוניינת בו".

הגורמים הוסיפו כי הצעתו של טראמפ שלפיה השיח בנוגע להגבלות תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן יידון במסגרת אזורית - כלומר, על ידי מדינות המפרץ - מביא לחשש בירושלים.

זאת, בשל העובדה שהוא לא יגביל בצורה מספקת את הטילים שמאיימים על ישראל.