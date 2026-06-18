פיקוד המרכז האמריקני הודיע הערב (חמישי) כי כוחות ארצות הברית הסירו את המצור על כלל התעבורה הימית הנכנסת והיוצאת מנמלי איראן ומאזורי החוף שלה.

לפי ההודעה, המהלך בוצע בהתאם להוראת נשיא ארצות הברית.

בהודעה נמסר כי כוחות אמריקניים אינם מעכבים עוד את מעבר כלי השיט אל נמלים איראניים או מהם, הן במפרץ הערבי והן במפרץ עומאן. עוד צוין כי כל מאמצי אכיפת המצור הצבאי של ארצות הברית הופסקו.

בהודעה הרשמית נמסר כי הכוחות האמריקניים ימשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות באזור במסגרת יישום ההסכם. בפיקוד המרכז ציינו כי הנוכחות הימית תימשך לצורך פיקוח ואכיפה של תנאי ההבנות שהושגו.

אתמול (רביעי) חשף בכיר אמריקני את הנוסח המלא של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. המסמך, המונה 14 סעיפים, מציג שורת התחייבויות הדדיות בדרך להסכם קבע, כאשר חלק ניכר מהצעדים המעשיים המפורטים בו מוטלים על ארצות הברית כבר בשלבי היישום הראשונים.

על פי סעיף הפתיחה, הצדדים יכריזו על סיום מיידי וקבוע של העימותים ויתחייבו שלא ליזום מלחמה או להשתמש בכוח זה נגד זה. בנוסף נקבע כי יתקיים משא ומתן להסכם סופי בתוך 60 ימים, וכי שתי המדינות יכבדו את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית זו של זו.

בין ההתחייבויות האמריקניות המופיעות במסמך: הסרת המצור הימי בתוך 30 ימים, הרחקת הכוחות מסביבתה של איראן, גיבוש תוכנית שיקום ופיתוח כלכלי בהיקף של לפחות 300 מיליארד דולר, ביטול כלל הסנקציות במסגרת ההסכם הסופי, מתן פטורים לייצוא נפט איראני ושחרור הנכסים והכספים המוקפאים של איראן.

מנגד, איראן מתחייבת להבטיח מעבר בטוח של כלי שיט במפרץ למשך 60 ימים, לאשרר מחדש כי לא תשיג או תפתח נשק גרעיני, ולנהל דיונים על סוגיית החומר המועשר והמשך פעילות הגרעין במסגרת מנגנון שיוסכם בין הצדדים.

עד לגיבוש הסכם הקבע, נקבע כי איראן תשמור על הסטטוס קוו של תוכנית הגרעין שלה, בעוד שארצות הברית לא תטיל סנקציות חדשות ולא תפרוס כוחות נוספים באזור.

המסמך קובע עוד כי לאחר תחילת יישומם של כמה מהצעדים המרכזיים, ובהם הפסקת הלחימה, הסרת המצור, פתיחת נתיבי השיט, מתן פטורים לייצוא הנפט ושחרור הכספים המוקפאים, ייפתח משא ומתן בלעדי על יתר סעיפי ההסכם. בסיומו, כך לפי סעיף 14, יאושר ההסכם הסופי בהחלטה מחייבת של מועצת הביטחון של האו"ם.

גורמים בישראל אמרו כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם רע, כיוון שהוא "משחרר את הלחץ מוקדם מדי ומבטל את האיום הצבאי שהיה עד עכשיו על השולחן".