סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, לא ימריא הלילה (שישי) לשווייץ לפתיחת השיחות הטכניות עם איראן בעניין מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות.

בהודעה רשמית מטעם לשכתו של סגן הנשיא נמסר: "כפי שאמר סגן הנשיא במסיבת העיתונאים שלו, התוכניות לשיחות הטכניות הקרובות טרם הושלמו, והמשלחת האמריקנית הייתה ערוכה לצאת בהזדמנות הראשונה שתתאפשר, אך הלוגיסטיקה של המשא ומתן הזה מעולם לא הייתה פשוטה או צפויה".

עוד הובהר בלשכה כי "נכון לעכשיו, סגן הנשיא אינו יוצא הלילה".

החלטה זו מגיעה כמה שעות לאחר שואנס ציין כי הצוות האמריקני ממתין לעדכון לגבי מועד ואופן הגעתה של המשלחת האיראנית לעיירה לוצרן, והעריך כי המשא ומתן עשוי להתחיל במהלך סוף השבוע או לאחר מכן.

במקביל, ערוץ "אל-מיאדין" הלבנוני, המזוהה עם הציר הפרו-איראני, דיווח אתמול בערב מפי מקור איראני כי טהרן השעתה את יציאת משלחתה לשווייץ.

לפי הדיווח, הצעד האיראני מגיע במחאה על המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון, כאשר טהרן הבהירה לוושינגטון ולמתווכות כי הסוגיה הלבנונית מהווה מרכיב מרכזי מבחינתה בהמשך המשא ומתן.

בכיר אמריקני שצוטט בחדשות 12 העריך כי הטענות האיראניות עשויות להיות הסיבה לכך שהשיחות בשווייץ לא יתקיימו היום.