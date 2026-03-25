נציגים איראנים העבירו מסרים לממשל טראמפ שלפיהם טהרן אינה מעוניינת לשוב לשולחן המשא ומתן מול השליח סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר. כך דווח הלילה (רבעי) ברשת CNN מפי מקורות המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, ההנהגה האיראנית מעדיפה לנהל את השיחות מול סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס.

בדיווח צוין כי באיראן מעריכים כי שיחות בהשתתפות וויטקוף וקושנר לא יניבו תוצאות, בין היתר בשל מחסור באמון לאחר כישלון המשא ומתן שקדם לפעולה הצבאית של ישראל וארצות הברית. עוד נמסר כי ואנס נתפס בעיני האיראנים כמי שיותר מעדיף לסיים את המלחמה, בניגוד לוויטקוף, קושנר ואף מזכיר המדינה מרקו רוביו.

בתוך כך דווח הלילה באתר "אקסיוס" כי בכירים איראנים העבירו מסרים למדינות המתווכות בין הרפובליקה האיסלאמית לבין ארצות הברית והביעו חשש כי הנשיא טראמפ משטה בהם פעם נוספת בהצהרותיו על רצונו בהפסקת המלחמה. גורמים המעורים בפרטים מסרו כי הבכירים אמרו: "אנחנו לא רוצים שיעבדו עלינו שוב".

לפי הדיווח, הבכירים האיראנים העבירו מסרים לפקיסטן, מצרים וטורקיה שלפיהם תנועות צבא ארצות הברית באזור מגבירות את חשדם כי שיחות השלום הן הטעיה אמריקנית. בין היתר ציינו את החלטתו של טראמפ לשלוח למזרח התיכון אלפי חיילים לצורך מבצע קרקעי.

במקביל, שני גורמים בפנטגון אמרו הלילה ל"ניו יורק טיימס" כי משרד המלחמה האמריקני הורה לכ-2,000 חיילי צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 להיערך לפריסה במזרח התיכון. לדברי הגורמים, המהלך נועד להעניק לטראמפ "אופציות צבאיות נוספות" - ובהן אפשרות לפלישה קרקעית לאיראן או לאיים שלה - במקביל למאמצים לקדם משא ומתן לסיום המלחמה.