האמירה של סגן נשיא ארצות הברית הבית הלבן | תמונה: Samuel Corum/INSTAR/Reuters

המתקפה הקשה של סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, נגד ישראל מעוררת תגובות נזעמות.

הסנאטור הרפובליקני מפלורידה ריק סקוט כתב "ישראל היא בעלת הברית הגדולה ביותר שלנו והשותפה החזקה ביותר שלנו במזרח התיכון. המשטר האיראני המרושע רוצה למחוק את שנינו מעל פני כדור הארץ. זה לעולם לא יקרה כי תמיד נעמוד יחד.

התמיכה הבלתי מתפשרת של אמריקה בהגנת ישראל מסייעת להפוך את אג'נדה אמריקה תחילה, את ארה"ב חזקה יותר, ואת העולם למקום בטוח יותר", הדגיש.

פרופסור ג'פרי לקס מאוניברסיטת ניו יורק, פעיל בולט למען הקהילה היהודית והמאבק באנטישמיות ובאפליה נגד מרצים וסטודנטים פרו-ישראלים, היה חריף יותר. "החלק הכי מגעיל במסיבת העיתונאים של ואנס היה כשהאשים את ישראל בתקיפת מרכזי אוכלוסייה אזרחיים בביירות כשכל אדם ישר בעולם יודע שזה בדיוק הפוך".

"האיש הזה לא יכול להיות הנשיא הבא שלנו", קבע לקס.

הביקורת קיבלה חיזוק גם מצד "הנסיך הירוק", מסעב חסן יוסף, המתגורר בארה"ב. "‏ישראל אינה מדינת חסות. זו מדינה ריבונית, עצמאית וחזקה. כוחו מעולם לא היה תלוי במנהיג זר, הוא מגיע מהעם שלו. בעוד שהשותפות עם ארצות הברית הייתה בעלת ערך, ישראל מעולם לא הייתה נטל. היא תרמה תרומות עצומות לטכנולוגיה, לרפואה, לאבטחת סייבר ולהגנה האמריקאית, הרבה מעבר למה שרוב האמריקאים מבינים.

ברגע שבו אמריקה מתמודדת עם אתגרים פנימיים וחיצוניים עמוקים, פנייה נגד אחד מבעלי בריתה הנאמנים והמיומנים ביותר אינה רק קצרת ראות, אלא גם הרס עצמי. אלה שמאמינים שהם מחלישים את ישראל על ידי התקפה עליה, למעשה מחלישים את האינטרסים של אמריקה עצמה", דברי יוסף.‏

בתדרוך בבית הלבן אתמול (חמישי) טען ואנס כי ישראל מפציצה בלבנון ללא הבחנה. "הנשיא מתוסכל לעיתים שכשאנחנו נמצאים בפריצת דרך להסכם - יש פיצוץ גדול בביירות והרבה אנשים שלא קשורים לחיזבאללה מאבדים את חייהם - זה לא מקובל עלינו - וישראל צריכה להבטיח שזה לא יקרה".

סגן הנשיא תקף את שרי הקבינט הישראלי ואמר "לו אני הייתי שר בישראל - לא הייתי תוקף את בעל הברית היחיד שיש לי בעולם".

לטענתו שני שליש מהנשק שהגן על ישראל - "פותח בארצות הברית ומומן על ידי משלם המסים האמריקני". הוא הוסיף כי "מי שחושב שהבעיה של ישראל היא דונלד טראמפ - צריך להתעורר".

"אנחנו מדברים עם ביבי וחברי ממשלת ישראל כמעט מדי יום, וכי טראמפ היה מאוד ברור בכך שהוא לא מונע מישראל את זכותה להגנה עצמית. הישראלים, כמו כל הצדדים, חייבים לכבד את תהליך השלום הזה", הוסיף.