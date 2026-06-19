סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל שנפל הלילה (שישי) בדרום לבנון נכנס לתפקידו כמפקד גדוד 52 רק לפני חודשיים. מדובר בגדוד שמפקדיו נפגעו בזה אחר זה במהלך הלחימה בלבנון ובעזה.

בן שמחון ז"ל החליף את סא"ל דניאל אלה, מי שפיקד על הגדוד בתחילת המערכה ברצועת עזה וחזר לזמן קצר לתפקידו לפני חודשיים, לאחר שסא"ל א', מפקד הגדוד, נפצע באורח קשה במהלך קרבות בדרום לבנון מנתז פגז במהלך מרדף אחר מחבלים.

סא"ל א' כיהן כמפקד הגדוד עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" והוביל אותו בקרבות עזים, עד שנפצע באורח בינוני במהלך הלחימה ברפיח ביולי 2024. לפני שפונה לקח את הקשר, שוחח עם לוחמיו, והעביר להם מסר של חיזוק. "תפרקו אותם", אמר סא"ל אלה, "אני הולך לבית החולים וחוזר".

סא"ל יהודה שלו, שהחליף את אלה בתפקיד, נפצע גם הוא באורח קשה שלושה חודשים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו - מכן ועבר תהליך שיקום ארוך ומורכב.

סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל גדל בחיל השריון בחטיבה 401, וביצע בה את מרבית תפקידי הפיקוד המשמעותיים לאורך שירותו. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות.

בן שמחון ז"ל פיקד על לוחמים ומפקדים בשורה של תפקידים מבצעיים, בלט במקצועיותו ובמנהיגותו, ובהמשך מונה לראש לשכת אלוף פיקוד הצפון במהלך מבצע 'חיצי הצפון' עד להחזרת התושבים וסיים את תפקידו באוגוסט. לאחר מכן יצא לקורס פיקוד ומטה, ובאפריל שב לשדה הפיקוד ומונה למפקד גדוד 52.

הוא גדל במשפחה של לוחמים - הוא וארבעת אחיו התגייסו לחטיבה 401 ואח נוסף התגייס לחטיבת גולני. אשתו משרתת כקצינה קרבית, בחיל האיסוף הקרבי והגבולות.

"מורשתו של סגן-אלוף דור ז"ל כמפקד אמיץ, מקצועי ומסור, וכאדם שהקדיש את חייו לביטחון המדינה ולחינוך דור המפקדים הבא, תמשיך ללוות את פקודיו ואת כל מי שזכו להכירו ולשרת לצדו", נמסר מצה"ל.