ארבעה לוחמי שריון נפלו הלילה בדרום לבנון מפגיעת "מטרה חשודה" בטנק המג"ד בכפר תבנית שמצפון לבופור.

בין הנופלים סא"ל דור גדליה בן שמחון בן 32, מבית השיטה, מפקד גדוד 52, בעוצבת 'עקבות הברזל'. לצידו נפל לוחם צה"ל נוה חבשוש מהיישוב אדם בבנימין. טרם הותר לפרסום שמותיהם של שני הנופלים הנוספים.

פרטי התחקיר הראשוני מעלים כי במהלך הלילה, בסביבות השעה 00:20, מטרה חשודה פגעה בטנק של כוחות גדוד 52 הפועלים בפיקוד צק"ח גבעתי במרחב הכפר תבנית.

כתוצאה מפגיעת המטרה בטנק, נפל סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושלושה לוחמי צה"ל נוספים. בתקרית נוספת, סמוך לשעה 4:00 באזור הבופור ליד תיבנית, רחפן נפץ פגע בכוח מחטיבת הקומנדו. חמישה לוחמים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. צה"ל תקף תשתיות רבות של ארגון הטרור חיזבאללה בנבטיה ובמרחבים נוספים בדרום לבנון לאחר מכן. מאז ההכרזה על הפסקת האש באפריל נפלו 23 לוחמים בלבנון.

בתקרית נוספת במהלך הלילה נפצע מפגיעת רחפן נפץ קצין צה"ל במילואים באורח קשה. שלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

סגן-אלוף דור ז"ל שנכנס לתפקידו כמג"ד 52 ב-20 באפריל 2026, כשבוע לאחר שמפקד הגדוד נפצע באורח קשה במהלך הלחימה. דור ז"ל קיבל על עצמו את הפיקוד בשעה מורכבת, והוביל את לוחמי הגדוד בנחישות ובאחריות לאורך תקופת הלחימה בחודשיים האחרונים.

סגן-אלוף דור ז"ל גדל בחיל השריון בחטיבה 401, וביצע בה את מרבית תפקידי הפיקוד המשמעותיים לאורך שירותו. הוא פיקד על לוחמים ומפקדים בשורה של תפקידים מבצעיים, בלט במקצועיותו ובמנהיגותו, ובהמשך מונה לראש לשכת אלוף פיקוד הצפון במהלך מבצע 'חיצי הצפון' עד להחזרת התושבים וסיים את תפקידו באוגוסט. לאחר מכן יצא לקורס פיקוד ומטה, ובאפריל שב לשדה הפיקוד ומונה למפקד גדוד 52.

סגן-אלוף דור ז"ל היה נשוי ואב ל-2 בנות, הוא גדל במשפחה של לוחמים - הוא וארבעת אחיו התגייסו לחטיבה 401 ואח נוסף התגייס לחטיבת גולני. אשתו משרתת כקצינה קרבית, בחיל האיסוף הקרבי והגבולות.

כשנדרש לכך, סגן-אלוף דור ז"ל נכנס תחת האלונקה וקיבל את הפיקוד על הגדוד ברגעים מורכבים של לחימה. הלילה נפל בקרב כשהוא מוביל את אנשיו בחזית, יחד עם צוות הטנק שלו - שלושה לוחמים נוספים שנפלו לצדו. עד לרגעיו האחרונים, פעל מתוך תחושת שליחות עמוקה, אחריות ומחויבות ללוחמיו ולמשימה.

"מורשתו של סגן-אלוף דור ז"ל כמפקד אמיץ, מקצועי ומסור, וכאדם שהקדיש את חייו לביטחון המדינה ולחינוך דור המפקדים הבא, תמשיך ללוות את פקודיו ואת כל מי שזכו להכירו ולשרת לצדו", נמסר מצה"ל.