אלוף פיקוד הצפון לשעבר, אורי גורדין, נפרד היום (שישי) מסא"ל דור בן שמחון, מפקד גדוד 52, שנפל בלילה בלחימה בדרום לבנון.

בן שמחון שימש בעבר כראש לשכתו של גורדין, בתקופה שבה פיקד על פיקוד הצפון, והובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון, בהם אלופים וראש המוסד רומן גופמן.

בדברי ההספד תיאר גורדין את בן שמחון כמפקד שבלט במעשיו יותר מאשר במילותיו. "מעט מאוד דיבורים, הרבה מאוד מעשים. הייתה לך מסירות שאין שנייה לה. תמיד עם חיוך של מלאך, שמסמל עוצמה ותקווה. היית התגשמות של כל מה שצריך", אמר.

עוד הוסיף, "תושבי הצפון לא יודעים, אבל הם חייבים לך תודה גדולה. אני מקווה שהפגיעה הקטלנית לא גרמה לך אפילו לשניות של סבל. אהבתי אותך כמפקד, כקצין קרוב וכאח גדול. למרות שאני בדרגת אלוף, אין לי תשובה לאמא שלך, שאיבדה את בנה האהוב, היקר מכל".

גורדין חתם את דבריו בהתחייבות להמשיך את דרכו של הקצין שנפל. "אני מתחייב שנמשיך ללכת בדרכך ובמורשתך. היית מלח הארץ, הטוב שבטובים. מצדיע לך, אחי".

בן שמחון נכנס לתפקיד מפקד גדוד 52 לפני כחודשיים, לאחר שקודמו נפצע באורח קשה בקרב בדרום לבנון. הוא גדל בחטיבה 401 של חיל השריון, מילא שורת תפקידי פיקוד, ובהמשך שימש כראש לשכת מפקד פיקוד הצפון במהלך מבצע "חיצי הצפון", עד שחזר לשטח ומונה למפקד הגדוד.

הוא נפל סמוך לשעה 00:20, לאחר ש"מטרה חשודה" פגעה בטנק של כוחות גדוד 52 שפעלו במרחב הכפר תבנית. בצה"ל טרם קבעו אם מדובר ברחפן נפץ, ובאותה תקרית נפלו גם שלושה לוחמים נוספים, שזהותם טרם הותרה לפרסום.