יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הודיע היום (ראשון) לבג"ץ כי לא יקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה, למרות הצעת השופטים בדיון בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד.

"הכנסת אמרה את דברה", כתב אוחנה ברשת X. בהודעה רשמית מטעם הכנסת נמסר כי "יו"ר הכנסת ביקש להודיע כי מכל הסיבות שפורטו בתגובה המקדמית לעתירה ובדיון, הוא החליט שלא לקיים הצבעה חוזרת לבחירות למבקר המדינה".

ההודעה מגיעה לאחר הדיון הדרמטי שנערך ביום חמישי האחרון בבג"ץ, בעתירות המבקשות לפסול את בחירתו של ראבילו. השופטים הציעו לכנסת לקיים בחירות חוזרות וביקשו לקבל את עמדתה עד היום.

במוקד העתירות עומדות הטענות כי חברי כנסת מהליכוד תיעדו את הצבעתם מאחורי הפרגוד, באופן שפגע בחשאיות ההליך. בנוסף נטען כי ראבילו מצוי בניגוד עניינים בשל היותו עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השופט נעם סולברג אמר במהלך הדיון כי קיימת "עננה לא רצויה" סביב הליך הבחירה, והבהיר כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בסוגיית חשאיות ההצבעה.

לדבריו, חלק מההצבעות שתועדו נראות "על פניהן בעייתיות", במיוחד לנוכח עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת בנושא.

העותרים טענו כי תיעוד ההצבעה הפך את ההליך למעין "מבחן נאמנות" ופגע בתכלית הבחירה החשאית, שנועדה לאפשר לחברי הכנסת להצביע ללא לחצים פוליטיים. מנגד, השופטים תהו האם כל הפרה של כללי החשאיות מצדיקה ביטול של תוצאות הבחירות.

נציגי הכנסת והליכוד דחו את הטענות וטענו כי לא ניתנה כל הנחיה לחברי הכנסת לצלם את פתקי ההצבעה. לדבריהם, אילו הייתה הנחיה כזו, היה מדובר בתופעה רחבה בהרבה ולא במספר מצומצם של חברי כנסת.

באשר לטענות לניגוד עניינים, ההרכב אותת כי אינו נוטה להתערב במינויו של ראבילו בשלב זה. השופטים העלו אפשרות להסדרת הנושא באמצעות הסדר ניגוד עניינים, בעוד שנציגו של ראבילו הדגיש כי מדובר בעורך דין מקצועי וכי אין עילה משפטית לפסילת מינויו.