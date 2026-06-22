לוחמי אש מתחנה אזורית יהודה הוזעקו היום (שני) לביתר עילית בעקבות דיווח על ילד שנלכד בתוך פח עשוי בטון במהלך משחק.

הצוותים שהגיעו למקום החלו בפעולות חילוץ מורכבות, תוך הקפדה על בטיחותו של הילד והרגעתו במהלך האירוע. במקביל פעלו במקום גם גורמי רפואה ובני משפחתו של הילד.

הילד חולץ בשלום וללא פגיעה. בסיום האירוע הודו הוא ובני משפחתו ללוחמי האש על פעולתם המקצועית והמסורה.

רס"ר זיו יונה, מפקד הצוות, סיפר: "ביצענו פעולות חילוץ בצורה עדינה, תוך הקפדה על שמירה מלאה של בטיחותו ובריאותו של הילד, זאת במקביל להרגעתו יחד עם בני משפחתו, בסיוע של גורמי הרפואה במקום".

רשף ליחי בן לולו, מפקד המשמרת, ניצל את ההזדמנות כדי להזהיר מפני משחק בסביבת בטונדות ומתקנים דומים.

"אני פונה להורים ולילדים ומבקש להדגיש: הבטונדות אינן חלק ממשחקי הילדים. מדובר במכשול בטיחותי שעלול להוות סכנה ממשית, ואין להיכנס לתוכן. אנא, שמרו על בטיחות הילדים והימנעו ממשחקים מסוכנים אלו", אמר.