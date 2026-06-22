ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר פרסמו הערב (שני) הודעה משותפת וחריגה, על רקע הסערה סביב מדיניות האש של צה"ל בדרום לבנון והטענות להגבלות על פעילות הכוחות.

ההודעה פורסמה לאחר שיחה שקיימו השלושה עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא. בהודעה נאמר כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון".

עוד נמסר כי "ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל הבהירו כי ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עיניהם ללא פשרות".

אולם חרף ההצהרות, גורמים צבאיים ממשיכים לטעון כי בפועל ישראל מוגבלת בפעילותה בכל השטח שמעבר לקו הצהוב בלבנון. לדבריהם, תקיפות שבעבר אושרו על ידי מפקדי השטח מחייבות כיום אישורים בדרגים הגבוהים ביותר.

לפי אותם גורמים, ההגבלות נוגעות בעיקר לפעילות יזומה נגד יעדי חיזבאללה בעומק לבנון, ובהם מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור והתעצמות ותשתיות טרור שאינן מוגדרות כאיום מיידי על הכוחות.

ההודעה המשותפת מגיעה לאחר שורת דיווחים ופרסומים שטענו כי צה"ל רשאי כיום בעיקר להגיב לאיומים מיידיים או מתהווים, אך אינו נהנה מחופש פעולה מלא כפי שהיה בשלבים קודמים של הלחימה.

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח כי הכוחות הישראליים הפועלים בלבנון כפופים להוראות מחמירות יותר, וכי פתיחה באש מותרת בעיקר מול איום מיידי או לאחר קבלת אישור ישיר מהרמטכ"ל.

לפי הדיווח, נאסר על הכוחות לירות לעבר אזרחים המנסים לשוב לבתיהם, אלא אם הם מתקרבים לכוחות באופן שמוגדר כאיום.

עוד נטען בדיווח כי ללא אישור מדרגים בכירים, כוחות צה"ל אינם רשאים לבצע פעולות יזומות כמו פיצוץ מבנים ותשתיות בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון.