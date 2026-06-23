הכתב הצבאי שי לוי מטיל ספק בפרטים שנחשפו אמש סביב אירוע החדירה הימית למפרץ אילת, שבמהלכו זיהו כוחות חיל הים כלי שיט שחצה את הגבול המזרחי ופתחו לעברו באש.

לדברי לוי, מדובר ב"סיפור מאוד מוזר". האירוע לא פורסם בזמן אמת, ורק כעת מתברר כי במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שכלי השיט כלל לא היה מאויש אלא שימש כאמצעי לאיסוף מודיעין או לבחינת תגובת הכוחות.

לוי ציין כי לפי הדיווחים שלא פורסמו בזמן אמת, לפני כשבועיים בוצע ניסיון חדירה של אופנוע ים או כלי שיט בלתי מאויש במפרץ אילת. "הכלי יצא מירדן וזוהה על ידי ספינת חיל הים שפגעה בו והניסה אותו", אמר.

הוא הדגיש כי בצה"ל משבחים את תפקוד מפקדת הספינה, אך לדבריו קיימות תהיות לגבי המידע שנמסר לציבור: "מעבר לעובדה שהאירוע לא דווח בזמן אמת, עד שפתאום ראש השב"כ מסמן את אילת כמוקד סיכון לטרור, לספינה יש מערכות כמו הטייפון למשל. יש עוד מערכות שמאפשרות זיהוי של כלי השיט ומי שעליו".

הוא העלה תהיות לגבי האירוע מאחר וחיל הים מפעיל מערכות מתקדמות המאפשרות זיהוי של כלי שיט ושל מי שנמצא עליו: "אם אחרי שבועיים לא יודעים לענות על זה, אז מישהו במערכת הביטחון לא מספר את כל האמת ואולי גם בונה נרטיב".

אמש דווח כי במערכת הביטחון בוחנים אפשרות שכלי השיט שחדר למרחב הימי של אילת לא היה מאויש כלל, אלא שימש כאמצעי לבחינת תגובת כוחות הביטחון.

באירוע עצמו זיהו לוחמי חיל הים כלי שיט שחצה את הגבול המזרחי במפרץ ופתחו לעברו באש, ולאחר מכן הוא שב לכיוון ירדן.

באותם ימים התקבל מידע מגורמים ירדניים שלפיו אדם שרכב לכאורה על הכלי נפצע מהירי. ואולם, בבדיקות שבוצעו לאחר מכן לא נמצאה אינדיקציה לקיומו של רוכב, ובמערכת הביטחון עלתה האפשרות כי מדובר היה במידע שגוי או כוזב.

לפי הדיווח, אחת ההערכות הנבדקות היא כי מדובר היה בכלי שיט בלתי מאויש שנועד לאיסוף מודיעין או לנשיאת חומר נפץ.

עוד נבחנת האפשרות שגורם עוין ביקש לבחון את מוכנות הכוחות באזור, כאשר אחת הסברות היא שמדובר במהלך הקשור לגורמים המזוהים עם החות'ים לקראת ניסיון עתידי לפעילות עוינת במרחב אילת.