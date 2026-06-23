מעמד מיוחד נערך אמש במעונו של האדמו"ר מסאטמר בקריית יואל שבמדינת ניו יורק, במהלכו נחתם הסכם לתרומה משמעותית לטובת הרחבת מוסדות החינוך של החסידות.

במסגרת ההסכם התחייב איש העסקים חנניה פרידמן להעביר תרומה בסך 3.5 מיליון דולר, המיועדת להזרמה מיידית לקבלני הביצוע הפועלים בפרויקט הבנייה של קומפלקס החינוך.

התרומה מצטרפת לסכומים גדולים שכבר גויסו עבור המיזם. בין היתר, הוזכרה תרומה קודמת בסך 5 מיליון דולר שהוענקה על ידי היזם ואיש העסקים יואל לנדא לטובת הקמת המתחם.

באירוע השתתפו בכירי הנהגת החסידות, עסקני הקהילה ותורמים מרכזיים. בין המשתתפים היה גם יו"ר המוסדות מנדל שוימר, לצד אנשי עסקים בולטים מהקהילה החרדית בניו יורק.

לפי גורמים בהנהלת המוסדות, התרומה החדשה צפויה להבטיח את המשך קצב העבודות ולאפשר הרחבה מואצת של מבני החינוך הנבנים במתחם.

במוסדות סאטמר רואים בפרויקט אחד ממיזמי החינוך המרכזיים של החסידות בשנים האחרונות, והוא נועד לתת מענה לגידול המתמשך במספר התלמידים בקהילה.