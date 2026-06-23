צה"ל תקף היום (שלישי) חוליית מחבלים חמושים בדרום לבנון, במה שנחשב לתקיפה הראשונה בלבנון לאחר שלושה ימים שבהם לא בוצעו תקיפות כלל בזירה הצפונית.

לפי הודעת צה"ל, החוליה זוהתה פועלת סמוך לכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני ברכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון. בצבא ציינו כי לאחר הזיהוי בוצעה "סגירת מעגל מהירה" והמחבלים הותקפו מצפון למרחב הביטחוני.

בצה"ל הדגישו כי התקיפה בוצעה לצורך הסרת איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. לצד ההודעה פרסם הצבא תמונה של אחד המחבלים שחוסלו בתקיפה.

עוד נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים מיידים ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותינו".

בימים האחרונים טענו גורמים צבאיים כי בפועל ישראל מוגבלת בפעילותה בכל השטח שמעבר לקו הצהוב בלבנון. לדבריהם, תקיפות שבעבר אושרו על ידי מפקדי השטח מחייבות כיום אישורים בדרגים הגבוהים ביותר.

לפי אותם גורמים, ההגבלות נוגעות בעיקר לפעילות יזומה נגד יעדי חיזבאללה בעומק לבנון, ובהם מפקדות, מחסני אמצעי לחימה, אתרי ייצור והתעצמות ותשתיות טרור שאינן מוגדרות כאיום מיידי על הכוחות.

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח כי הכוחות הישראליים הפועלים בלבנון כפופים להוראות מחמירות יותר, וכי פתיחה באש מותרת בעיקר מול איום מיידי או לאחר קבלת אישור ישיר מהרמטכ"ל.

לפי הדיווח, נאסר על הכוחות לירות לעבר אזרחים המנסים לשוב לבתיהם, אלא אם הם מתקרבים לכוחות באופן שמוגדר כאיום.

עוד נטען בדיווח כי ללא אישור מדרגים בכירים, כוחות צה"ל אינם רשאים לבצע פעולות יזומות כמו פיצוץ מבנים ותשתיות בתוך רצועת הביטחון בדרום לבנון.