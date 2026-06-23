חברת הרחפנים קאנדו דרונס (Cando Drones) שבבעלותו של איש העסקים רמי לוי פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

על פי טיוטת התשקיף, החברה מבקשת להנפיק 19% ממניותיה לציבור. המהלך מבוצע לפי שווי חברה מבוקש של 100 מיליון שקל.

קאנדו דרונס היא חברה פרטית הנמצאת עדיין בתחילת דרכה העסקית. הכנסותיה של החברה בשנת 2025 הסתכמו ב-7 מיליון שקל בלבד, לעומת הכנסות של 6.3 מיליון שקל שנרשמו בשנת 2024. החברה סיימה את שנת הכספים 2026 עם הפסד נקי של 11.9 מיליון שקל, זאת בהשוואה להפסד נקי של 6.4 מיליון שקל בשנת 2024.

החברה הוקמה על ידי יוצאי מערכת הביטחון ויחידות הכטב"מים של צה"ל, ומנוהלת על ידי יואלי אור המחזיק ב-14.5% ממניותיה. בעל המניות הגדול ביותר בקאנדו דרונס הוא רמי לוי, אשר רכש את מניותיו בחברה בשנת 2022. החברה אף ביצעה בעבר ניסויי משלוחים ייעודיים בין הסניפים השונים של רשת רמי לוי - שיווק השקמה.

החברה פועלת בתחום הרחפנים האוטונומיים ומפתחת מערכים לשימושים ביטחוניים ואזרחיים. מוצריה מיועדים למשימות מודיעין ותצפית, אבטחת מתקנים וגבולות וכן להפעלת מספר רחפנים במקביל באמצעות מערכות שליטה ובקרה מרכזיות.

בתשקיף מציינת החברה כי חלק ממוצריה עדיין נמצאים בשלבי פיתוח וכי טרם הושלמה חדירתם לשוק. החברה מדגישה כי קיימת אי-ודאות בנוגע להצלחת המוצרים המסחריים ולהיקף האימוץ שלהם בעתיד.

זו אינה הפעם הראשונה שבה מנסה קאנדו להגיע לשוק ההון. בסוף השנה שעברה פעלה החברה להתמזג עם חברת השלד הבורסאית ריטייל מיינדס, אולם המהלך לא הושלם. לאחר מכן פנתה החברה לסבב גיוס נוסף, שבמסגרתו הוקצו מניות בינואר 2026 לפי שווי של 40 מיליון שקל בלבד.

קאנדו דרונס מצטרפת לשורת החברות שבהן מחזיק רמי לוי, ובהן רמי לוי שיווק השקמה, רמי לוי נדל"ן וישראייר.