אזרח ישראלי המתגורר בקליפורניה נעצר והואשם בהונאת ענק של תוכנית הבריאות הממשלתית האמריקנית מדיקייר בהיקף של כ-27 מיליון דולר.

לפי כתב האישום הפדרלי, אורן דוד שחר, בן 59 המתגורר בשכונת ואן נייס בלוס אנג'לס, ניהל רשת של ארבע מרפאות הוספיס והגיש תביעות כוזבות עבור שירותים רפואיים.

בכתב האישום, הכולל 16 סעיפים, נטען כי שחר קשר קשר עם משווקים וגייס מטופלים שלא היו זכאים לשירותי הוספיס, בהם גם אנשים שכבר נפטרו. על פי החשד, כספי המרמה שימשו למימון אורח חיים יוקרתי, שכלל בין היתר רכישת מכונית רולס רויס פאנטום בשווי של כחצי מיליון דולר.

לפי מסמכי בית המשפט, אחת השיטות שיוחסו לשחר הייתה רכישת פרטי זהות של נפטרים מעובדי בתי לוויות בתמורה לתשלומי שוחד. לאחר מכן, כך נטען, זויפו רשומות רפואיות כדי ליצור מצג שלפיו אותם אנשים קיבלו שירותי הוספיס עוד לפני מותם. לפי החשד, שולמו בין 1,000 ל-3,000 דולר עבור כל זהות.

במקרים אחרים נטען כי מטופלים חיים גויסו לתוכנית תוך הצגת מצגי שווא, וקיבלו תשלומים חודשיים במזומן לצד הטבות שונות כדי להישאר רשומים במערכת. שני שותפיו של שחר, אברהם שין וג'יני צ'וי, נעצרו גם הם בחשד שמכרו לו מידע אישי של מטופלים.

פטריק גרנדי, בכיר בצוות החקירה של ה-FBI בלוס אנג'לס, אמר כי ניצול משפחות אבלות וגניבת כספים ממערכות בריאות ציבוריות הם מעשים החורגים בהרבה מהונאה כלכלית רגילה. לדבריו, מדובר בפגיעה חמורה באמון הציבור ובמערכות שנועדו לספק טיפול רפואי לנזקקים.

הפרשה היא חלק ממבצע פדרלי רחב היקף של משרד המשפטים האמריקני, שבמסגרתו נחשפו הונאות בריאות בהיקף כולל של יותר מ-6.5 מיליארד דולר. במסגרת המבצע הוגשו כתבי אישום נגד 455 נאשמים ברחבי ארצות הברית, בהם עשרות רופאים ואנשי מקצוע רפואיים, ונתפסו נכסים בשווי של יותר מ-182 מיליון דולר.

בכירי הממשל האמריקני שהציגו את תוצאות המבצע הבהירו כי הרשויות ימשיכו לפעול נגד הונאות בתחום הבריאות. ממלא מקום התובע הכללי, טוד בלנש, אמר כי הרשויות יאתרו את המעורבים, יחלטו את נכסיהם וימצו עמם את הדין. שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור וראש ה-FBI קאש פאטל הדגישו כי מדובר במאבק רחב נגד ניצול כספי ציבור ופגיעה במטופלים.