החיפוש ומעצר החשודים דוברות המשטרה

שוטרי היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, יחד עם חוקרי הביטוח הלאומי, עיכבו הבוקר שבעה חשודים במעורבות ברשת הונאה רחבת היקף.

השבעה חשודים כי שלשלו לכיסם מיליוני שקלים מקופת המדינה תוך התחזות למפונים מיישובי גבול הצפון.

החקירה הסמויה, שהתנהלה בחודשים האחרונים, חשפה שיטת עבודה מושחתת: על פי החשד, החשודים שיחדו עובדת ברשות האוכלוסין וההגירה כדי שזו תבצע שינוי כוזב של כתובות מגוריהם במערכות המדינה.

באמצעות הכתובות המזויפות בצפון, יצרו החשודים מצג שווא כאילו הם זכאים למענקי הפינוי והסיוע שמעניק הביטוח הלאומי לאזרחים שנאלצו לעזוב את ביתם בשל הלחימה. בפועל, כך על פי החקירה, החשודים מעולם לא התגוררו באותם יישובים.

בהודעה המשותפת למשטרה ולביטוח הלאומי הודגשה חומרת המעשים, שבוצעו תוך ניצול ציני של מצב החירום הלאומי: "מדובר בחשדות חמורים, אשר גרמו לפגיעה בקופה הציבורית בהיקף של מיליוני שקלים. זאת ביתר שאת נוכח העובדה כי המעשים בוצעו בעת חירום לאומית ומצב מלחמה".

החקירה, הכוללת חשדות לעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע, נמצאת כעת בראשיתה. בהתאם להתפתחויות, צפויה המשטרה להביא את החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.

בלהב 433 ובביטוח הלאומי מבהירים כי ימשיכו לפעול ביד קשה נגד מי שמנסים לנצל את משאבי המדינה המיועדים לנפגעי המלחמה.