ראש הממשלה יקיים היום (רביעי) דיון מיוחד כך פורסם הבוקר ב-n12. הדיון, יעסוק בסוגיה הסורית ובקשר שלה ללבנון, על רקע אמירותיו האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

טראמפ ציין כי הוא קרוב להעביר את הטיפול בארגון חיזבאללה לידי המשטר הסורי של אחמד א-שרע. בישראל מוטרדים מאוד מהדברים, וסבורים כי אין מדובר במילים ריקות אלא במהלכים שנרקמים מאחורי הקלעים.

למרות הכחשות מצדו של א-שרע לגבי שליחת צבא סורי, בישראל זוהו בשבועות האחרונים אינדיקציות לכך שהנשיא הסורי מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים בלבנון. החשש במערכת הביטחון הוא מפני חזרה למציאות שרדרה עד שנת 2005, שבה סוריה הייתה דומיננטית בלבנון. המשטר בדמשק מנסה לחזק את השפעתו באזורי הגבול, ששימשו במשך שנים נתיבי הברחת נשק, ולטפח מוקדי כוח פנימיים בלבנון.

בישראל חוששים מתרחיש שבו דמשק תקבל תפקיד משמעותי יותר בסוגיות לבנוניות, בחסות הקשרים עם טראמפ וההתקרבות בין סוריה למדינות המפרץ. הנשיא טראמפ מתח קודם לכן ביקורת בריאיון לרשת "פוקס ניוז" ואמר: "נתניהו צריך להיות אחראי יותר בנוגע ללבנון, אולי סוריה תטפל בחיזבאללה". טראמפ הוסיף כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה מצליחה "להזיז" את חיזבאללה ללא פיצוץ בניינים, והביע אמונה כי א-שרע יעשה עבודה מדויקת יותר.

מנגד, נשיא סוריה אחמד א-שרע הבהיר בתחילת השבוע בריאיון לתחנת רדיו במפרץ כי אינו מתכוון להיענות לציפייה האמריקנית להילחם בארגון. א-שרע אמר: "אפשר להסתמך על סוריה בחיפוש אחר מסלול בטוח לפתרון, אך אין זה אומר מלחמה". הוא הוסיף כי התפקיד הסורי יהיה חיובי ויפעל מול המוסדות הלבנוניים, אך הדגיש כי הפיכת חיזבאללה לגורם בתיק האיראני מהווה סכנה גדולה מאוד.