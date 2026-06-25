בעמדת השידור של ערוץ 7 בועידת לב למדע, טכנולוגיה וביטחון במרכז האקדמי לב, שוחחנו עם רקטור המרכז, פרופ' דן בוכניק על תרומתם של בוגרי המרכז לביטחונה של ישראל דרך שורת פיתוחים שזכו לאותות ופרסים.

פרופ' בוכניק מציין כי במהלך הועידה עצמה יוענק פרס 'לב הביטחון' לתא"ל שי עמיאל, מבוגרי המרכז, המכהן כמהנדס הראשי של צה"ל וקיבל את פרס ביטחון ישראל על מערכת שלא ניתן לפרט אודותיה אך ניתן לרמוז ולציין שהיא גם משפרת את המערך התוקף של צה"ל וגם מסייעת למיגון הלוחמים בשדה הקרב.

"הפרס ניתן כאות הצדעה והערכה לפועלו", אומר פרופ' בוכניק המציין כי 13 מבוגרי המרכז זכו בפרס ביטחון ישראל לאורך השנים, אחד הזוכים הוא לוחם שפיתח מערכת בנק מטרות תוך שימוש בבינה מלאכותית, וככלל המערכות הללו, פרי יצירתם של בוגרי המרכז, מסייעות לחיזוק כוחו של צה"ל וחוזקה של המדינה כולה. "זה אולי אות לרמה הלימודית הגבוהה שאנחנו מעניקים לתלמידים שלנו".

בוכניק מוסיף ומציין כי אלפים מבוגרי המרכז משולבים במערכות הביטחוניות המתקדמות ביותר, ובהקשר זה הוא מספר כי במרכז התקבלה החלטה להביא לכך שבין זוכי פרס ביטחון ישראל העתידים תהיינה גם נשים, לנוכח החלטה זו נפתחה פקולטה להנדסה גם עבור נשים, כאשר הפקולטה לאלקטרואופטיקה מתהדרת במספר זהה של נשים מול גברים. "אנחנו בעיצומו של פיתוח קמפוס מפואר, עם מעבדות רבות עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר עבור נשים", אומר פרופ' בוכניק המדגיש את השאיפה להרחיב את מגוון האוכלוסיות שישתלבו בתכניות הלימוד הייחודיות שיוקמו עבורן.

בהתייחס לעולם הבינה המלאכותית אומר פרופ' בוכניק כי המרכז "שם מול עיניו זו השנה השלישית שזהו הנושא שחייב להיות בקדמת ההכשרה של הבוגרים שלנו. אנחנו משקיעים מאמץ רב וחשיבה רבה בתוכנית הלימודים, בדמות הבוגר שלנו שמחר יהיה בתעשייה ויצטרך לפתח מערכות שה-AI מרכזי בהן".

פרופ' בוכניק לא מתיימר לנבא אילו מקצועות ייעלמו בעקבות הבינה המלאכותית, אך הוא משוכנע ש"הנושא הזה משתלב וישתלב בכל התחומים, ועל כך אנחנו גם עמלים. נתנו את דעתנו לפתח את הנושא הזה, לא רק בפקולטה להנדסה, אלא גם בפקולטה לניהול וגם בפקולטה לבריאות ומדע החיים, כי אנחנו חושבים שהנושא הזה מאוד משמעותי ויש לנו אחריות לפתח את הנושא בצורה הטובה ביותר".