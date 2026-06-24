האסטרטג רונן צור הודיע הערב (רביעי) על פרישתו מהפריימריז של מפלגת הדמוקרטים והתנערותו מהמפלגה.

"זו מפלגה שקרובה לעופר כסיף. התהליך של ממדניזציה יפריע לה אפילו להיות חלק מהקואליציה הבאה", אמר צור בראיון לחדשות 12.

בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב "החלטתי: אני לא אתמודד בפריימריז. אבל שלא תטעו לרגע - המלחמה שלי על המהפך במדינת ישראל ממשיכה בכל הכח. בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים הפכתי כל אבן, נאבקתי בכל כוחי על הדרך, על הערכים ועל הכיוון של המחנה שלנו מול מכונת הרעל וממשלת הדמים.

ומה קיבלתי בתמורה? קמפיין השחרה אגרסיבי, מטונף ומתוזמן מתוך הבית. וכל זה למה? רק כי העזתי לשאול בקול רם האם זה נורמלי ולגיטימי להיפגש עם מצדיקי טבח ה-7.10. במקום להפנות את כל האש החוצה, נגד הממשלה המופקרת הזו ומכונת הרעל שלה, הם בחרו להפנות את הסכינים פנימה. נגדי. והחלק הכי מביש? השתיקה. אף אחד מהמועמדים האחרים לא מצא את האומץ הציבורי לקום ולגנות את הגועל הזה. כולם מילאו פיהם מים, גם אחרי שהתברר בדיוק מי הנוכל שעמד מאחורי הקנוניה הזו", הוסיף צור.

לדבריו "מצטער, אבל זה לא הבית שלי. זו לא הדרך של רבין, ואלו לא הנורמות שלי. לכן, אני מסיט את הכוחות שלי למקום שבו הם באמת נחוצים. אני מתכוון להקדיש את כל כולי, את כל הניסיון ואת כל הכלים שיש לי, למאבק עיקש וחסר פשרות במכונת הרעל - כמו שעשיתי במטה משפחות החטופים וב"מכונת הניצחון" שהקמתי, ובכל חזית אפשרית. אני הולך. הולך יחד איתכם לשנות את המדינה הזאת, ואעשה את זה בדרך שלי. בלי לגמגם ובלי להתנצל. אני יודע לנצח. אתם יודעים לנצח. אנחנו ננצח".

סביב צור התעוררה סערה לאחר שאלפי מסרונים הופצו למתפקדי המפלגה ובהם הוגדר המועמד נמרוד שפר כ"איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי 7.10".

תוכן המסרונים דמה לביקורת שמתח בעבר צור על שפר, באופן שיצר רושם כי מדובר בקמפיין שלילי שמקורו במטהו של צור שמתמודד בעצמו בפריימריז.

אלא שבהמשך התברר כי מי שהפיץ את ההודעות הוא דוברו האישי של שפר. בעקבות החשיפה עלו טענות כי מטרת המהלך הייתה לגרום למתפקדים לייחס את המסרים לצור ולהסתייג ממנו.

יצויין כי תקנון המפלגה, שאושר לפני כשבועיים, מאפשר להדיח חבר מפלגה שיעשה שימוש בתעמולת כזב מכפישה.

לאחר הפרסום פרסם שפר הודעת התנצלות ובה לקח אחריות על האירוע: "אני מתנצל. אחד המסרונים שנשלחו היום במסגרת הפריימריז, יצא מהצוות שלי - אבל נכתב כך שיראה כאילו הוא נועד לתקוף אותי. המסרון הדהד את מסריו של רונן צור ועל כן שויך אליו".

שפר הוסיף, "זאת לא הרוח שאני רוצה להביא לפוליטיקה, והעובדה שלא ידעתי על המהלך לא פוטרת אותי מאחריות. האחריות כולה שלי". לדבריו, הוא שוחח עם צור והתנצל בפניו, וכן התנצל בפני חברי המפלגה.