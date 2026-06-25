פרסום ראשון: כך נעצר ניסיון ליצור עובדות בשטח במסגרת תוכנית ההרחבה של הכפר עילוט.

בחודשים האחרונים מתנהל הליך תכנוני הנוגע לתוכנית להתרחבות הכפר, המעוררת חששות והתנגדות בקרב תושבי גבעת אלה ושמשית בעמק יזרעאל. לטענת המתנגדים, התוכנית מבוססת על נתונים דמוגרפיים שאינם משקפים את המציאות ועלולה לפגוע באופיים של היישובים ובמרקם ההתיישבותי באזור.

הנושא נדון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל של הכנסת, ובאזור התקיימו סיורים ופגישות בהשתתפות שרים, חברי כנסת ותושבים.

לטענת תושבי האזור, לפני מספר שבועות, בעוד ההליכים התכנוניים עדיין נבחנים ומתנהלים, עלו כלים הנדסיים על שטח המצוי בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל והחלו בביצוע עבודות לסלילת כביש ללא היתר. לדבריהם, הכביש נועד לשרת את תוכנית ההרחבה העתידית של הכפר עילוט וליצור עובדות בשטח בטרם הושלמו כלל ההליכים הנדרשים.

בעקבות פניות רבות שהגיעו מלשכתו מתושבי האזור, פנה יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ויו"ר השדולה למען יהוד הגליל, ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית, לגורמי האכיפה בבקשה לבחון את חוקיות העבודות. לאחר בדיקת הגורמים המוסמכים והתבררות כי העבודות מבוצעות ללא היתר, הופסקו העבודות ובהמשך הוצא צו הריסה לכביש.

בסביבת ח"כ פוגל אמרו כי המקרה מעביר מסר ברור, "רשויות מקומיות אינן יכולות לעשות דין לעצמן ולקבוע עובדות בשטח ללא אישור וללא היתר. מה שהיה בעבר, לא יהיה עוד. תושבי הגליל יודעים שכיום יש להם אוזן קשבת, וכאשר עולות טענות על פגיעה בהתיישבות היהודית או על בנייה בלתי חוקית, הנושא מטופל".