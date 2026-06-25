תיעוד: אדם שלף אקדח כלפי מפגינים חרדים בכביש 1 צילום: דוברות

המשטרה עצרה הלילה (חמישי) שני חשודים שתועדו במהלך שיירת המחאה החרדית אמש כשהם מאיימים בנשק על מפגינים בכביש מספר 1.

החשוד הראשון נחקר באזהרה, נשקו האישי נתפס על ידי השוטרים ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט לטובת המשך פעולות החקירה.

החשוד השני נחקר הבוקר בשעה זו לבדיקת החשד שעלה נגדו. מהמשטרה נמסר כי מבדיקה ראשונית עולה שהחשוד אינו מחזיק ברישיון לנשיאת נשק.

גם בתום מפגן הרכבים תועד נהג כשהוא תוקף רכב של מפגינים חרדים בכביש מספר 1 לכיוון תל אביב.

בתיעוד נראה האיש שובר במכוון את המראה ומנסה לתקוף את השוהים ברכב. בתוך זמן קצר התאספו במקום מפגינים נוספים והתעמתו עם האיש ורק שוטרים שהגיעו למקום עצרו את הקטטה.