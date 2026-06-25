בעקבות רעידת האדמה הקשה בוונצואלה פרסם מבקר המדינה הודעה בה היפנה לדוחות שפרסם בשנים האחרונות העוסקים בהיערכות לרעידות אדמה ובחיזוק מבנים, בדגש על אזורים המועדים לסיכון.

בדוח על ההתחדשות העירונית מיוני 2026 נכתב, "הצורך בחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה אינו מקבל מענה מספק במסגרת המאמצים לקדם התחדשות עירונית, וביישובים החשופים לסכנות מעין אלה לא מקודמים די הצורך מיזמים רחבי-היקף להתחדשות המרקם הבנוי".

עוד צוין כי למרות המלצות קודמות של מבקר המדינה, לא הוכן מסמך מדיניות לאומי או תוכנית לאומית אחודה להתחדשות עירונית.

בדוח נכתב גם כי אפס היתרי בנייה הוצאו ב-23 מיזמי פינוי ובינוי המקודמים בעיריות בית שאן, טבריה, צפת וקריית שמונה בשנים 2017-2025, אף שמדובר ברשויות הנמצאות באזורים המועדים ביותר לרעידות אדמה חזקות ולסכנות מלחמה.

בדוח המעקב בנושא רעידות אדמה, שפורסם בינואר 2024, נכתב, "רעידת אדמה חזקה בישראל היא עניין של זמן. לכן יש חשיבות רבה להיערכות אליה".

עוד צוין כי בביקורת המעקב נמצא שחמש השנים שחלפו מאז הדוח הקודם לא נוצלו לקידום פעולות שיביאו לשיפור של ממש בהיערכות, וכי המדינה עדיין אינה ערוכה כנדרש לאירוע של רעידת אדמה.