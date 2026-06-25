חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ויחידת ימ"ר מנשה במחוז חוף הובילה למעצרו של תושב אום אל-פחם החשוד בפעילות ביטחונית חמורה ובסחר באמצעי לחימה.

החשוד נעצר בתחילת החודש לאחר שהחקירה הסמויה הפכה לגלויה. במהלך חיפוש שנערך בביתו תפסו הכוחות שני רובי M16, נשק מאולתר מסוג "קרלו" ומספר מחסניות.

החשוד הועבר לחקירה משותפת של חוקרי ימ"ר מנשה ושב"כ, ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט במהלך החקירה.

עם השלמת פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה היום פרקליטות מחוז חיפה הצהרת תובע נגד החשוד. על פי הודעת גורמי האכיפה, בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

במשטרה ובשב"כ מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה נגד עבירות אמל"ח וגורמים המסכנים את ביטחון הציבור, במטרה לסכל איומים ביטחוניים ולמנוע הגעת אמצעי לחימה לגורמים עוינים.