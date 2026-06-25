לשכת הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, פרסמה הערב (חמישי) הבהרה בעקבות הסערה שעוררו דבריו בכנס לבלניות בנוגע לטבילת נשים ללא נוכחות בלנית.

בהודעה נטען כי הפרסומים שציטטו את דבריו הציגו תמונה חלקית בלבד. בלשכה הדגישו כי "חצאי הדברים שצוטטו בשמו של מרן הראש"ל שליט"א פגעו באמיתותם ולא הציגו את התמונה המלאה", וכי מעולם לא הייתה כוונה לפגוע בנשים.

לדברי הלשכה, לאורך הכנס כולו הדגיש הרב את החשיבות שבקבלת נשים הבאות לטבול "בסבר פנים יפות, אהבה וקירוב".

עוד נמסר כי גם כאשר הביע התנגדות לטבילה ללא בלנית, קרא להסביר את העמדה ההלכתית "בדרכי נועם", תוך הצגת הדברים באופן ברור ונחרץ "כי מעשיהן נוגדים את ההלכה ותקנות חכמים לאורך כל הדורות".

בלשכת הרב הסבירו כי דבריו החריפים כוונו כלפי נשים שלדבריו מבקשות לקדם שינוי בניגוד להלכה ולתקנות חז"ל, תוך הסתמכות על פסיקות בג"ץ בנושאים הלכתיים: "דבריו הנחרצים שנאמרו בכאב רב כוונו לנשים שמתעקשות בהתרסה לעקור את התורה ולפגוע ביקר והקדוש לעם ישראל, תוך הסתמכותן על פסיקות בג"צ המתערב לרבנים ופוסקי ההלכה בקביעות הלכתיות".

לסיום הובאו דבריו של הרב כי "בוודאי שיש לנהוג בכבוד וביקר כלפי כל אדם, ועל אחת כמה וכמה כלפי נשים יקרות שבאות לקיים מצוה. ורק בדרכי נועם ומאור פנים יש להסביר להן כנ"ל".

ההבהרה מגיעה לאחר שבחדשות 12 פורסמו דברים שאמר הרב בכנס לבלניות, בהם קרא להביע התנגדות לטבילה ללא בלנית, לצד ההבהרה כי אין למנוע מאישה לטבול לבדה בהתאם לחוק.

לפי הפרסום, הרב יוסף הבהיר כי הבלניות מחויבות לפעול בהתאם לחוק ולא למנוע מאישה לטבול לבדה. "אם תבוא אישה ותגיד שהיא לא רוצה שתהיה בלנית ואתן לא תתנו לה לטבול, אתן מסתכנות בבית סוהר", אמר.

עם זאת, הרב קרא לבלניות להביע את התנגדותן למהלך. "מותר לכן לומר לה: 'הרב הראשי, הרב דוד יוסף, אמר שאת מרימה יד בתורה'", אמר לקהל.

בהמשך הוסיף הרב הנחיות נוספות לבלניות: "תגידו לה שהיא עושה בניגוד להלכה, את מרימה יד בתורה, תתביישי לך. תרימו קול ותצעקו". לדבריו, בדרך זו הבלניות אינן מפרות את החוק, "אבל ביזיתן אותן, ותשתדלו שכולם ישמעו".