הרב יוני בירנבאום, תושב לונדון, ביקש להזמין נכס לחופשה משפחתית סמוך לעיר ווסול שבצרפת בחודש אוגוסט ושילם מקדמה בגובה מחצית מעלות ההזמנה. זמן קצר לאחר מכן קיבל הודעה מבעל הנכס, שבה התבקש להבהיר את עמדותיו ביחס לישראל כתנאי להשלמת ההזמנה.

בהודעה נכתב, "נודע לנו מכתוב הדואר האלקטרוני שלך כי אתה רב. מצאנו במהירות מידע נוסף באינטרנט. האם תוכל לאשר לנו שאתה חבר בתנועה יהודית ליברלית מתקדמת, וכי תנועה זו מגנה את פעולותיו האלימות של הצבא הישראלי, בהוראת ממשלת ישראל, בעזה, בגדה המערבית הכבושה ולאחרונה גם בלבנון? אם זה לא המקרה, למרבה הצער איננו יכולים להציע לך מקום לינה, מכיוון שזה סותר בצורה חזקה מדי את עקרונותינו".

בירנבאום סיפר ל"טלגרף" הבריטי כי חש "עצב עמוק" בעקבות ההודעה. לדבריו, "אני עצוב מאוד שאנחנו נמצאים במצב שבו יש אנשים שמרגישים שיהודים צפויים להצהיר דברים כאלו. זהו סוג של מבחן טוהר, ואם אתה לא חלק ממה שאנחנו מחשיבים כיהודים טובים, אתה נחשב למה שאנחנו מחשיבים כיהודים רעים".

בהמשך השיב הרב לבעל הנכס כי בשום שלב בהתכתבות לא הזכיר את אמונתו היהודית וכי מדובר ב"משפחה בריטית כמו כל משפחה אחרת". הוא כתב כי לאחר שבעל הנכס הבחין שהמילה "רב" מופיעה בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, הוא החליט לחקור את עמדותיו הפוליטיות ואת שיוכו, ולבסוף בוטלה ההזמנה והמקדמה הוחזרה לו.