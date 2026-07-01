בית משפט במדינת קליפורניה שבארצות הברית גזר שנת מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי על לואי עבדל פתח אלנאג'י, פרופסור בן 53.

גזר הדין ניתן לאחר שאלנאג'י הודה והורשע בהריגה בשוגג של המפגין היהודי פול קסלר, בן 69, באזור לוס אנג'לס בנובמבר 2023.

התקרית הקטלנית התרחשה במהלך הפגנה פרו-פלסטינית בעיר, שמולה התקיימה מחאת נגד של מספר יהודים וישראלים. על פי עדויות של עדי ראייה שנכחו במקום, בין המפגינים התפתחה קטטה, שבמהלכה הכה אלנאג'י את קסלר באמצעות מגפון שבו החזיק.

כתוצאה מהמכה קסלר נפל ארצה, סבל מחבלת ראש קשה ופונה לבית חולים מקומי, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

גזר הדין עורר תגובות סוערות מצד ארגונים יהודיים, שמתחו ביקורת חריפה על קולת העונש ומסרו: "המסר שמועבר הוא שאפשר להתחמק מתקיפת אדם לאור יום בגלל חוסר הסכמה עם דעותיו, במיוחד אם זה נוגע לישראל".

