השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף הערב (מוצאי שבת) את ההסכם עם לבנון והודיע כי פנה לראש הממשלה בדרישה להביאו להצבעה בקבינט. לדבריו, הוא נאבק נגד ההסכם במשך שבועות.

בן גביר אמר, "ההסכם עם לבנון הוא טעות גדולה - פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לעשות הצבעה בקבינט ואני נאבק נגד ההסכם במשך שבועות". הוא הוסיף כי "אכן אנחנו נשארים ברוב השטח לעת עתה, אבל מדינת לבנון לא תפרק את החזבאללה מנשקו".

בן גביר טען כי בממשלת לבנון מכהנים שרים מטעם חיזבאללה, ולכן "אי אפשר לסמוך על לבנון שייקחו לחזבאללה את הנשק". לדבריו, "אדרוש הצבעה בקבינט".

עוד הוסיף השר, "רק חיילי צה"ל ישמידו את החזבאללה - שום גורם אחר לא יעשה את זה עבורנו".

ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו אתמול על הסכם מסגרת בנוגע לתחילת נסיגת כוחות צה"ל בדרום לבנון. ההסכם גם מעגן את המשך הישארות כוחות צה"ל בדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו.

ההתקדמות המשמעותית היתה היום בשיחות המשא ומתן בוושינגטון, כאשר הושגו הסכמות בין הצדדים על התחלת הפיילוט בשני אזורים מהם ייסוגו כוחות צה"ל - ובמקומם ייכנסו כוחות צבא לבנון. אחד האזורים יהיה מצפון לנהר הליטני והשני מדרום לו.

צה"ל ייסוג לאחור בתוך רצועת הביטחון אך לא ייסוג לחלוטין משטח לבנון. הפיילוט מצומצם, וצה"ל תכנן לדלל כוחותיו עוד לפני ההתקדמות במגעים. הכוחות שיישארו באזור הרצועה בלבנון ייפרסו מחדש במסגרת הפיילוט כדי לאפשר כניסה של צבא לבנון לאזורים המוסכמים.

שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו נשא דברים בבית הלבן: "אנחנו שמחים להכריז על הסכם. זה מגיע לשתי המדינות שסבלו כתוצאה מהתערבות חיצונית. זו התחלה של מסע. נותרה עוד מלאכה רבה. זה יהיה מסע קשה אבל חיוני".

בהודעה מוקלטת בירך ראש הממשלה נתניהו על ההסכם עם לבנון אך הבהיר כי ישראל נשארת ברצועת הביטחון "כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו. אנחנו שומרים כל הזמן על אזור הביטחון המקורי מחוץ לטווח הנ"ט. לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה".

נתניהו הסביר את הפיילוט: "אנחנו מאפשרים לצבא לבנון להתחיל להתארגן לתפוס שטח. אנחנו עושים שני אזורי פיילוט. שניהם בהמלצת צה"ל". על המשמעות האזורית: "זו גם מכה גדולה לאיראן. אין לכם שום תפקיד בלבנון. לא לכם ולא לחיזבאללה ולא לשום ארגון טרור".

שגריר ישראל בארצות הברית, ד"ר יחיאל לייטר, שהיה שותף לחתימת ההסכם: "מודה לרוביו וצוותו שמקדמים את חזון טראמפ לשלום דרך עוצמה. בהסכם הזה איראן בחוץ, חיזבאללה בחוץ, והדרך לשלום - בפנים. זה לא היה קורה בלי נחישות תושבי הצפון".