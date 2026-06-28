צה"ל הודיע היום (ראשון) כי חיסל בשבוע שעבר שני מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס, בהם מחבל שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וראש יחידת המנהור של הארגון במרחב חאן יונס.

לפי הודעת צה"ל, בתקיפה שבוצעה ביום רביעי במרחב שאטי חוסל עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל ציינו כי זיאדה השתתף בטבח 7 באוקטובר, חדר לשטח ישראל ובזז כלי רכב צה"לי שאותו העביר לשטח רצועת עזה.

בתקיפה נוספת שבוצעה באותו יום במרחב חאן יונס חוסל כמאל מוחמד חמדאן נגאר, ששימש כראש יחידת המנהור במרחב חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל ציינו כי לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, פעלו המחבלים לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה. עוד נמסר כי השניים היוו איום מיידי על הכוחות וחוסלו בתקיפות מדויקות.

בפיקוד הדרום הדגישו כי כוחות צה"ל ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל אזרחי מדינת ישראל.