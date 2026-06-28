אלפים ליוו הערב (ראשון) למנוחות את סרן דוד חזות ז"ל שנפל בהיתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. ההלוויה נערכת בבית העלמין הצבאי באשקלון.

גלית, אימו של דוד ספדה לו: "לפני כמה שבועות היית בבית, אמרתי לך אתם בשר תותחים עם כל הרחפנים, אמרת לי אמא רק מי ששם יכול להבין, ואם כתוב לי ללכת את תאספי את החיים שלך כמו גדולה ואת תמשיכי את החיים. דוידי, אבא לא זכה להגיד לך קדיש, אבל הוא יקבל אותך בזרועות פתוחות".

רון, בת זוגו של דוד, נפרדה: "תמיד ידעתי שאם יקרה לך משהו זה רק בגלל האכפתיות שלך. מי יגיד לי את אשתי,מי יברח מהבסיס, וייקח מונית רק כדי לישון איתי בלילה ואז לצאת בחמש בבוקר, מי ירעיף עליי אהבה, מי יזרום עם השטויות שלי. הלוואי שהיית באמת הבעל שלי והאבא של הילדים שלי. אוהבת אותך לנצח".

סא"ל נאור עמיחי, סמח"ט גולני סיפר "דוד היה "לוחם אמיץ ומפקד נערץ. בעל יחסי אנוש יוצאי דופן ומנהיג טבעי. חייליך מספרים על מפקד שהיווה דוגמה אישית, ונתן להם את הידיעה שתמיד יש על מי לסמוך".

מוקדם יותר ספדה לו גם דודתו, מורן פיירטג, בראיון לרשת ב'. "ילד בלונדיני עם חיוך כובש, עם ערכים של כבוד, נתינה וחמלה, הוא תמיד דאג לראות את כולם ולוודא שלא חסר לאף אחד שום דבר".

למרות שדוד התייתם מאביו בגיל 16 - הוא התעקש ללכת לשירות קרבי. "אמא שלו נלחמה בכל רמ"ח איבריה שהוא לא יתגייס לקרבי, אבל הוא נלחם ורצה את זה כל כך. הוא סיים בהצטיינות מכינה קדם צבאית וידע שהוא רוצה רק את גולני. הוא עבר קורס מ"כים וזה לא הספיק לו, אז הוא הלך לקורס קצינים".

הדודה הוסיפה "הגיבור שלנו הוא עכשיו הגיבור של כל מדינת ישראל, פשוט ככה. הוא הגיבור של כולנו היום, הוא עשה את זה בגאון, עם ראש מורם ולא פחד לרגע".