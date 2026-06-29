ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכמה על הפסקת התקיפות ההדדיות ועל קיום מפגש דחוף בין צוותי משא ומתן ביום שלישי הקרוב בדוחא שבקטאר. מטרת השיחות היא לנסות ולפתור את העימות המחריף סביב חופש השיט במצר הורמוז. כך אמרו שני בכירים אמריקנים לאתר החדשות "אקסיוס".

"החלטנו להפסיק את כל הפעילות הקינטית", אמר בכיר אמריקני אחד, כשהוא מתייחס להפסקת הפעולות ההתקפיות והתקיפות הצבאיות.

בכיר אמריקני שני הוסיף ופירט את המתווה המסתמן: "השיחות הטכניות צפויות להימשך בכל התחומים הכלולים במזכר ההבנות. לפי הבנתנו, שני הצדדים יימנעו בשלב זה מפעילות התקפית, וכלי השיט יוכלו לנוע בחופשיות במצר הורמוז".

מקור המעורה בפרטי המשא ומתן חשף כי המפגש תוכנן במקור להתקיים בשווייץ ולהתמקד בסוגיית תוכנית הגרעין האיראנית, אולם בעקבות ההסלמה האחרונה הוחלט להעתיק את השיחות לבירת קטאר ולשנות את סדר העדיפויות לטובת פתרון המשבר הימי במצר.

על פי הדיווח, בראש הצוות הטכני האמריקני יעמוד ניק סטיוארט. בבית הלבן טרם מסרו תגובה רשמית לדברים.

הדיווח מגיעה לאחר שארצות הברית תקפה אתמול בלילה מטרות איראניות באזור מצר הורמוז. התקיפה בוצעה בתגובה למתקפה האיראנית נגד ספינת סחר סמוך לחופי עומאן.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מצידו, שיגר איום דרמטי למשטר האייתוללות אחרי גל התקיפות של ארה"ב באיראן.

"ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק, וניאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שבה התחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social.