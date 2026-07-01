העיתון "וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שקל בימים האחרונים את חידוש המלחמה נגד איראן ואף קיים סדרת התייעצויות בנושא עם שר המלחמה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין.

על פי מקורות אמריקנים רשמיים שצוטטו בדיווח, הדיונים עסקו באפשרות של נטישת המשא ומתן ויציאה למתקפה רחבת היקף שחלק מהגורמים כינו כ"השלמת המשימה".

למרות זאת, טראמפ הכריע בשלב זה להמשיך במסלול הדיפלומטי. הנשיא הסביר ליועציו כי סבב תקיפות נרחב עלול לפגוע במגעים הדיפלומטיים ולהקטין את הסיכויים לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית, ועל כן הוא מעדיף להסתפק בתקיפות נקודתיות בלבד במקרים של הפרת מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים. מקורות בממשל שצוטטו ב"וול סטריט ג'ורנל" אף הודו כי פתיחה מחדש של המערכה הצבאית תהווה הודאה מרומזת בכך שההסכם עם טהרן נכשל.

טראמפ ציין בפני אנשיו כי אינו מתנגד להארכת המשא ומתן מעבר לדד-ליין שנקבע ב-18 באוגוסט, ומקור בבית הלבן הדגיש כי הנשיא תמיד מעדיף דיפלומטיה וכי "זה יהיה חכם מצד האיראנים להגיע להסכם טוב עם ארה"ב".

הדיווח מגיע ברקע יציאתו ביממה האחרונה של השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, לדוחא כדי לקחת חלק בשיחות. מן העבר השני, סגן שר החוץ של איראן, כאזם גריב־אבאדי, אישר כי משלחת מומחים מטהרן תגיע לבירת קטאר ליומיים, אך הבהיר כי נציגיו לא ייפגשו ישירות עם המשלחת האמריקנית, אלא יפעלו "באמצעות המתווכת הקטארית" בלבד כדי לוודא שוושינגטון עומדת בהתחייבויותיה.

