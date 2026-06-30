מזכיר הממשלה בוועדת החוץ והביטחון ערוץ 7

מזכיר הממשלה יוסי פוקס השתתף הבוקר (שלישי) בדיון בוועדת החוץ והביטחון בנוגע להוראת שעה להקפאת מעצרי עריקים.

"המצב החוקי היום הוא חובת גיוס לכולם, הסנקציות יישארו, לפי הוראת השעה שמונחת על השולחן - לא ישתנה שום דבר מהמצב החוקי כיום", אמר. בהתייחסו לסעיף הפיקוח אמר פוקס כי "צריך פיקוח מהיר, ועל משרד החינוך יהיה למנות עוד הרבה מפקחים".

לדבריו "יש לי ביקורת על כך שהסיעות החרדיות העלימו עין מהבחורים שלא לומדים בישיבות".

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) זעם על דברי פוקס והגיב: "תפסיק עם השטויות שלך". הוא קם ויצא במחאה מחדר הדיונים.

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף הגיב: "מוטב שמזכיר הממשלה יגלה מעט יותר כבוד כלפי עולם הישיבות והציבור החרדי. האמירה כאילו מנהלי הישיבות והסיעות החרדיות "מעלימים עין", לצד הדרישה להגדיל את מספר הפקחים על עולם הישיבות, משל מדובר באחרוני העבריינים, אינה ראויה, ודאי שלא ממי שיושב בממשלה בזכות תמיכת הסיעות החרדיות.

טוב יעשה מזכיר הממשלה אם יעסוק בקידום פתרונות ובקיום ההתחייבויות שבהסכמים הקואליציוניים, במקום להשמיע אמירות מכלילות ומיותרות נגד ציבור שלם".

בפתח הדיון אמר יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, כי הוראת השעה היא "חוסם עורקים" שנועד לעצור את ההידרדרות שנגרמת, לדבריו, ממדיניות המעצרים.

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ביסמוט ציין כי הדיון מתקיים לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה, ואמר כי מדיניות המעצרים "אינה מחזקת את הגיוס, אינה מחזקת את צה"ל ואינה מחזקת את החברה הישראלית".