מזכיר הממשלה יוסי פוקס מצהיר כי החלטת הממשלה מהיום (ראשון) אינה קוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ בנוגע לרשות השנייה.

"אני מבקש לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה היום בממשלה: בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת - הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד", כתב פוקס ברשת X.

הוא תהה בנוסף "כיצד הופכים כלים-חוקיים לאי ציות לפסיקה?".

מוקדם יותר תקף נשיא המדינה הרצוג את החלטת הממשלה. "הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם".

"כבר הבהרתי, ואחזור על זה שוב ושוב - אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן", טען הרצוג.

בהצהרה שאושרה בממשלה נכתב כי "שלטון החוק במדינת ישראל פירושו כפיפות כל רשויות השלטון לחוק", וכי לא הממשלה, לא הכנסת ולא בית המשפט העליון עומדים מעל החוק.

עוד נקבע כי החלטה שיפוטית המחייבת רשות ציבורית לפעול בניגוד ללשון חוק מפורשת "אינה ביטוי לשלטון החוק" ואינה מהווה ביקורת שיפוטית לגיטימית.

הממשלה התייחסה להחלטת בג"ץ מ-17 ביוני, שאפשרה את המשך פעילות מועצת הרשות השנייה אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף שנקבע בחוק. לטענתה, ההחלטה סותרת את סעיף 21 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

עוד קבעה הממשלה כי תפעל "בכל הכלים החוקיים" העומדים לרשותה כדי להביא לביטול הפסיקה, וכי לא תכיר בעתיד בטענות שיבקשו להעניק תוקף לפעולות שתבצע מועצה שאינה עומדת, לשיטתה, בתנאי הסף שנקבעו בחוק.

בהצהרה הודגש כי אין מדובר בביקורת שגרתית על פסק דין או במחלוקת פרשנית רגילה, אלא ב"מקרה קיצון" שבו, לטענת הממשלה, לשון החוק ברורה והחלטת בית המשפט עומדת בסתירה ישירה אליה.