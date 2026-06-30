זירת הדריסה בסמוך לצופים ישי סילבר/TPS

אזרח נפצע הערב (שלישי) לאחר שנפגע מרכב גנוב שפרץ מחסום במעבר צופים שבשומרון.

על פי הפרטים הראשוניים, צוות משולב של כוחות ביטחון וחברת איתור אזרחית נערך לחסימת רכב שנחשד כגנוב. במהלך האירוע פרץ הנהג הערבי את המחסום ופגע באזרח שהיה במקום.

לפי הדיווחים, לאחר הפגיעה המשיך החשוד בנסיעה למרחק של כמה מאות מטרים, שם נטש את הרכב ונמלט רגלית לכיוון קלקיליה.

הפצוע פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא לצורך המשך טיפול רפואי כשהוא סובל מחבלות בגפיו.

כוחות הביטחון פתחו בסריקות באזור בניסיון לאתר את החשוד שנמלט. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

במקביל עדכנה המשטרה כי לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו נהג תושב מחנה שועפאט לאחר שניסה לפרוץ את מחסום חיזמה במהלך פעילות מבצעית במקום.

על פי המשטרה, הלוחמים סימנו לנהג לעצור לצורך בדיקה שגרתית, אולם הוא סירב להישמע להוראותיהם, ניסה לפרוץ את המחסום והחל בנסיעה פרועה בניסיון להימלט מהזירה.

הלוחמים הגיבו במהירות, פרסו דוקרנים על ציר הנסיעה והצליחו להביא לעצירת הרכב זמן קצר לאחר מכן. במהלך הפעילות נפצע באורח קל אחד מלוחמי מג"ב ופונה לקבלת טיפול רפואי.

בבדיקה שנערכה ברכב אותרו שלושה שוהים בלתי חוקיים, תושבי יהודה ושומרון, אשר שהו בישראל בניגוד לחוק. הנהג ושלושת החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת עוז של מחוז ירושלים.