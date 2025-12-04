אירוע אנטישמי חמור התרחש הלילה (חמישי) בלוס אנג'לס, כאשר קבוצת מפגינים פרו-פלסטינים הסתערה על בית כנסת יהודי בשדרות וילשייר שבשכונת קוריאה טאון, השחיתה רכוש וקיללה מתפללים.

עשרות מפגינים התקהלו מחוץ לבית הכנסת וקראו קריאות כמו "פלסטין תחיה לעד", "לעצור את הכיבוש", "רוצחי תינוקות", "חזירים ציוניים" ו"חלאות אדם".

לפי עדויות מתפללים, חלק מהמפגינים חדרו פנימה למבנה ושברו אגרטל. בתיעוד שהופץ ברשתות נראה מפגין מסתובב בתוך בית הכנסת כשהוא נושא תינוק במנשא וילד נוסף בעגלה.

משטרת לוס אנג'לס עצרה שני חשודים: האחד בחשד לתקיפה והשני בחשד לוונדליזם. ראש העיר קארן באס גינתה בחריפות: "מתועב וחסר מקום בלוס אנג'לס".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות באזור לוס אנג'לס. בספטמבר האחרון הותקף ישראלי בסנטה מוניקה בידי מפגינים פרו-פלסטינים, וביוני תקפו מפגינים לבושי כאפיות תומכי ישראל מחוץ לבית הכנסת Adas Torah.