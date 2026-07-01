הפקת פסטיגל 2026 הודיעה היום (רביעי) כי שחר טבוך יצטרף לקאסט המופע ויחזור לבמה גם השנה, לאחר השתתפותו בפסטיגל הקודם.

טבוך היה מהבולטים במופע בשנה שעברה, ובמהלך התחרות זכה יחד עם עדן גולן במקום הראשון בתחרות השירים.

בהפקה ציינו כי הוא ישוב לבמה עם "האנרגיה, הכריזמה והכישרון" שהפכו אותו לאחד הכוכבים הבולטים בקרב הקהל הצעיר.

ההכרזה מגיעה זמן קצר לאחר פתיחת ההרשמה ל"נבחרת ילדי הפסטיגל 2026", פרויקט שהושק בשנה שעברה והמשיך גם השנה בעקבות הצלחתו.

במסגרת הנבחרת ייבחרו ילדות וילדים בגילאי 9 עד 13, בעלי כישורים בשירה, משחק, ריקוד או אקרובטיקה, שישתלבו במופע לצד הכוכבים המובילים.

המשתתפים יעברו ימי צילום באוגוסט, חזרות במהלך נובמבר וישתתפו במופעי הפסטיגל בחודש דצמבר 2026.

בהפקה ציינו כי תינתן עדיפות למועמדים שלא הופיעו בעבר על במת הפסטיגל. המועמדים שיימצאו מתאימים יוזמנו לשלבי המיון הבאים, שבסיומם תורכב נבחרת ילדי הפסטיגל לשנת 2026.