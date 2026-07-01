החשוד ברצח הרב עמוס גואטה מנתניה הודה במהלך חקירתו בביצוע המעשה.

לפי הדיווח בN12, בימים הקרובים הוא צפוי להישלח לבדיקה פסיכיאטרית במסגרת המשך ההליכים בעניינו.

במהלך החקירה שאל אותו אחד החוקרים, "למה עשית את זה?", והחשוד הצביע לשמיים. כשנשאל, "מה, אלוקים?", הנהן בראשו לחיוב.

בהמשך שאל החוקר, "מה עשית לרב?", והחשוד הביט לעבר החוקר וביצע תנועת דקירה. לאחר מכן הדגים בתנועת יד דקירה באמצעות סכין לעבר גרונו.

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הדקירה התרחשה במהלך תפילת שחרית בבית מדרשו של הרב גואטה ז"ל. החשוד, שהיה אחד מחסידיו של הרב, התעמת עם מקורבים בשל רצונו להתקרב אליו ולפתע שלף סכין ודקר את הרב ארבע פעמים.

גם גבאי הישיבה, שניסה לעצור את התוקף ולמנוע ממנו להמשיך בדקירות, נפצע במהלך האירוע. החשוד נמלט מהמקום, ובתום מצוד שנמשך כמה שעות נעצר במרכז נתניה.