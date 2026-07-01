בטקס סיום קורס מש"צים בהר הרצל השתתפו אילן וקלרה חממי, הוריו של אל"מ אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה הדרומית שנפל ב-7 באוקטובר שגופתו נחטפה לעזה והוחזרה לישראל בנובמבר .

השניים נשאו דברים בפני בני הנוער והדגישו את חשיבות אהבת הארץ, הערכים והמשכיות הדורות.

קלרה חממי בירכה את המשתתפים ואמרה כי היא מתרגשת לראות את בני הנוער שבחרו להקדיש את ימי החופש ללימוד הארץ, ההיסטוריה והערכים. "אני כל כך נרגשת לראות את הדור היפה הזה. אני בטוחה שאתם תהיו בין המנהיגים שיובילו את הארץ הזאת, כי אנחנו זקוקים לכם. בזכותכם יש לנו המשכיות במדינה".

היא הוסיפה כי המשפחה עתידה להקים מכינה בספטמבר 2027, שתמשיך את דרכו וערכיו של בנה. עוד אמרה כי אסף אהב את הארץ, טייל בשביליה והאמין בחיבור אליה, והדגישה כי הבחירה של בני הנוער להמשיך בדרך הזו היא מקור לתקווה עבור המשפחה.

אילן חממי סיפר כי הוא ורעייתו חינכו את ילדיהם לשלושה ערכים מרכזיים: להיות אנשים טובים, להאמין בעצמם ולאהוב את ארץ ישראל. הוא התייחס ללחימה של בנו ב-7 באוקטובר ואמר כי אסף הבין כבר בשעות הראשונות כי מדובר במלחמה, נלחם יחד עם אנשי החפ"ק שלו, תומר אחימס וקיריל ברודסקי, ושלושתם נפלו בקרב ונחטפו.

לדבריו, לאורך התקופה שבה היה אסף חטוף בשבי חמאס, הוא היה משוכנע שישוב. לדבריו, "לא רק שאסף יחזור, שכל החטופים יחזרו. אם אתם שואלים למה ידעתי את זה ב-100%, כי אני מאמין בעם ישראל".

הוא הוסיף כי אמונתו נשענה על תחושת הנצח וההמשכיות של עם ישראל, ואמר, "גם אם אני אלך לעולמים, אני יודע שהדור הצעיר, אתם תמשיכו". לדבריו, גם כאשר נמצאים במקומות אחרים בעולם, האמונה בהמשכיות הזאת נשארת איתנה.

חממי קרא לצעירים לפעול למען חברה מכילה, מקשיבה ונותנת, והדגיש כי "שום דבר לא חשוב, רק ההון האנושי שלנו". את דבריו חתם בפנייה לצעירים, "אתם דור ההמשך. אתם הדור שימשיך ויחזיק את המדינה הזאת לעד".