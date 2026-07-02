נציגי צה"ל הזהירו בדיון ביטחוני כי איראן מממנת חלק מהסחורות הנכנסות לרצועת עזה.

על פי הדיווח הערב (חמישי) ב-i24NEWS, חמאס משתלט מדי יום על מאות משאיות סיוע במימון איראני שנכנסות לרצועה.

בעקבות הפרסום, תנועת צו 9, שפעלה לאורך המלחמה לחסום את משאיות הסיוע לעזה, קראה לעצור את הכנסתן.

בתנועה מסרו כי "הדיווח המחריד מהערב, לפיו איראן מממנת את הסחורות הנכנסות לרצועת עזה כדי לאפשר לארגון הטרור הרצחני חמאס להשתלט עליהן ולהמשיך להתחמש ולהיערך במלוא העוצמה לשביעי באוקטובר הבא, חייב להביא לעצירה מוחלטת של המחדל הזה במיידי".

עוד נמסר מטעם התנועה: "משאיות המוות הללו הן חלק מ'הפתרון הסופי' שמתכנן עבורנו משטר הטרור האיראני. שיתוף הפעולה המזוויע של ממשלת ישראל עם הטירוף הזה עלול לקרב פגיעה נוספת ביישובי העוטף. הרחק מעיני הציבור, מאות משאיות מדי יום מגיעות הישר לידיהם של חוטפי ורוצחי תינוקות".

בתנועת צו 9 חתמו בקריאה לראש הממשלה: "זוהי שעת מבחן, רגע לפני האסון. ראש הממשלה חייב לעצור עכשיו את משאיות החמאס".