מלינובסקי חוסמת את המשאיות צו 9

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) הגיעה הבוקר (שני) למעבר כרם שלום וחסמה בגופה את מעבר משאיות הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

החסימה התבצעה פחות משעה לאחר הדיווח על היתקלות במזרח רפיח, שבה הגיחו מחבלים ממנהרה וירו לעבר כוחות צה"ל.

לסיור במעבר הצטרפו בהמשך גם יו"ר המפלגה ח"כ אביגדור ליברמן וח"כ שרון ניר, במטרה להפעיל לחץ על הממשלה לעצור את העברת הסיוע לרצועה.

ח"כ מלינובסקי אמרה במהלך החסימה: "סיפרו לנו שאין שם כבר מחבלים, יש ועוד איך יש. כל מה שנכנס זה לרפיח, נכנס לאויב, נכנס לחמאס, ואנחנו עושים את זה במו ידינו. עצוב מאוד".

בתנועת 'צו 9' הודיעו על חידוש הפעילות תחת הסלוגן "סיוע לחמאס לא נכנס", זאת לאחר השבת החטוף האחרון. מובילי התנועה, רעות בן חיים ושלמה שריד, קראו לחברי כנסת נוספים מכל קצוות הקשת הפוליטית להתאחד סביב המאבק: "פעם הקונספציה הייתה כסף במזוודות, והיום - סיוע במזוודות. אנו קוראים קוראים לסיעות הקואליציה והאופוזיציה להתאחד איתנו בקריאה לעצור את מחדל הסיוע לאויב".

במחאה השתתפה גם רשל טויטו, דוברת התנועה לתקשורת הזרה, שעלתה לכותרות בשבוע שעבר לאחר שממשלת צרפת הטילה עליה צו הבאה בטענה ל"רצח עם" בשל פעילותה בתנועה.

טויטו לא נסוגה ואמרה הבוקר: "משאיות הסיוע הן צינור ההנשמה של החמאס, צריך להפסיק את המחדל הזה. בינואר 2024, הערכות שב"כ היו על כך ש77% מהסיוע נגנב על ידי ארגון החמאס, היום- גם האו"ם מכיר בכך ש86% מהמשאיות נבזזות על ידי ארגון הטרור. היינו הראשונים לזהות, ואנחנו מסרבים לתת למחדל הגדול של המלחמה להימשך ומוכנים לשלם מחירים אישיים על אמירת האמת".